Condividi su

EuroLega: L’Olimpia Milano vola a Madrid per cercare il riscatto

Martedì 17 dicembre alle ore 20.00 va in scena il match Real Madrid-Olimpia Milano valido per la quattordicesima giornata dell’EuroLega 2019/2020. Un match difficile e fondamentale per i meneghini che può decidere le sorti della stagione.

EuroLega: Periodo di crisi per Milano in Europa

La squadra guidata da Ettore Messina ha incassato, con il match di Venerdì 13 – perso contro l’ASVEL per 82-89 -, la quarta sconfitta consecutiva in EuroLega precipitando così nella parte bassa della classifica. La serie di sconfitte in Europa per l’Olimpia è iniziata alla fine di novembre contro l’Anadolu Efas, per passare dall’Olympiakos di Atene alla Stella Rossa di Belgrado e finire contro i già citati francesi dell’ASVEL. Anche in campionato Milano ha faticato vincendo di un solo punto contro Venezia la scorsa giornata.

Gli iberici del Real Madrid, allenati da Pablo Laso, si presentano invece all’appuntamento in un periodo di grande forma: 8 vittorie consecutive in EuroLega e filotto di 4 successi in campionato. In classifica Europea il Real si trova in seconda posizione alle spalle dell’Anadolu Efas mentre a livello nazionale nell’Abc occupa saldamente la vetta del campionato.

Real Madrid- Olimpia Milano: Statistiche e pronostici

I pronostici sono tutti a favore degli spagnoli, basta guardare le statistiche dei precedenti incontri: su 12 match disputati, 12 sono stati vinti dal Real Madrid.

Il fattore casa gioca un altro aspetto importante; infatti nel corso di questa stagione i madrileni hanno sempre ottenuto la vittoria davanti al loro pubblico.

I Bookmakers confermano questa tendenza dando l’1 del Madrid a 1.15 e il 2 di Milano sopra il 5.00.

I ragazzi dell’Olimpia (tranne Nedovic, assente per infortunio) dovranno disputare la partita perfetta per ritrovare la vittoria e compiere il riscatto in EuroLega tanto atteso sia dalla società sia dai tifosi.

Real Madrid- Olimpia Milano: dove seguire il match

La partita sarà trasmessa in streaming dalla piattaforma on-line di Eurosport Player.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]