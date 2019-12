Condividi su

Le Iene Show: ospiti, servizi e anticipazioni stasera 17 dicembre

La prima serata del martedì si apre all’insegna della cronaca e dell’attualità con Le Iene Show. Il programma d’intrattenimento, in onda oggi 17 dicembre 2019 alle 21.15 su Italia 1, approda ad una nuova ed interessante puntata con tanti servizi speciali, aggiornamenti su casi già trattati in precedenza e storie da raccontare.

A presentare le roventi inchieste ci penseranno, come di consueto, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino accompagnati dalle irriverenti battute della Gialappas’s Band. Ma cos’ha in serbo per noi questa volta Le Iene Show?

Tra poche ore Antonino Monteleone e Marco Occhipinti torneranno sulle vicende legate al ritrovamento dei Bronzi di Riace avvenuto nel 1972. Nei rapporti ufficiali il sub romano Stefano Mariottini, scopritore delle statue, descrive la presenza di uno scudo di cui però attualmente non si sa nulla e sembra non esserci mai stato.

Le Iene Show passeranno al noto caso di Chico Forti, imprenditore e velista condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. L’uomo però non ha mai smesso di proclamarsi innocente e, nonostante il verdetto, in effetti alcuni punti sulle dinamiche dell’assassinio risultano ancora oscuri. Stasera il programma ci mostrerà l’esclusiva testimonianza di Chaive Mesmer e Veronica Lee. La prima è l’ex moglie di Thomas Knott, indagato per il delitto ma poi prosciolto, convinta del fatto che l’uomo abbia mentito su dove si trovasse la notte del crimine. La seconda invece è una del giurate che condannò Forti ma già al tempo non pienamente sicura della sua colpevolezza.

Luigi Pelazza ha indagato per Le Iene Show su di una ambigua aggressione avvenuta a Milano ai danni di alcuni giovani peruviani. Durante la puntata vedremo dei filmati girati da uno di loro nei quali si vedono gli agenti prendere a pugni e calci due dei cinque ragazzi fermati. Cos’è successo davvero?

Michele Cordaro ha vistato l’Eros Fest per scoprire le novità su questo mondo. L’inviato ha incontrato alla fiera Martina Smeraldi e Max Felicitas, due attori porno che in pochissimo tempo hanno conquistato migliaia e migliaia di fan. Successivamente ascolteremo l’intervista a Maurizio Carucci, leader del gruppo musicale Ex- Otago, a pochi giorni dall’uscita del singolo Scusa. Infine vedremo lo scherzo fatto da Le Iene Show a Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto individuale, orchestrato con l’aiuto degli atleti dell’art4sport team Edoardo ed Emanuele. Tutto questo e molte altre sorprese e ospiti dalle 21.15 su Italia 1.

