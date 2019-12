Condividi su

Gabriele Di Bello: chi è in Ognuno è Perfetto, carriera e curiosità

Gabriele Di Bello, venticinquenne romano, interpreterà Riccardo De Simone detto Rick, il protagonista della nuova fiction Rai Ognuno è perfetto, che andrà in onda in tre episodi: ieri, 16 dicembre, il 17 e il 23 dicembre dalle 21:25 su Rai 1. Rick è un ragazzo di 24 anni, affetto da Sindrome di Down, che, dopo aver svolto diversi stage e tirocini, è alla ricerca di un posto di lavoro reale. Il suo sogno verrà realizzato all’interno della fabbrica di Miriam (interpretata da Cristiana Capotondi), Antica Cioccolateria Abrate, in cui il reparto packaging è gestito da un gruppo di ragazzi con delle problematiche (la maggior parte affetti proprio dalla stessa sindrome di Rick). Questa nuova avventura permetterà al ragazzo di fare nuovi incontri, costruire molte amicizie e scoprire l’amore in Tina, una ragazza albanese che vorrà seguire, sfidando i limiti della sua malattia.

Star Wars – L’ascesa di Skywalker: trama, cast e quando esce

Gabriele di Bello: il protagonista di Ognuno è perfetto

Gabriele Di Bello nasce a Tivoli nel 1994, ed è già conosciuto sia nel mondo della danza (in quanto talentuoso ballerino di Hip Hop) che nel mondo dello sport: il ragazzo è campione di nuoto, specializzato nei 50 metri stile libero e nei 50 metri delfino; nel 2019 ha infatti rappresentato l’Italia alle Special Olympics di Abu Dhabi, dove è riuscito a vincere la medaglia di bronzo. Con questa fiction fa il suo debutto in televisione; Gabriele si mostra particolarmente entusiasta della nuova esperienza da attore, ma in un’intervista è la sua fidanzata Alice De Carlo a tenerlo con i piedi per terra: «Io lo so che tu vuoi fare l’attore per tutta la vita, ma intanto pensa a lavorare. Prima c’è il lavoro vero, al fast food, e poi piano piano andiamo avanti a studiare e a prepararci. Fare l’attore mica è come bere un bicchiere d’acqua!». Alice, anch’essa affetta dalla Sindrome di Down, non è solo la reale compagna di vita da ben 5 anni di Gabriele, ma è pure Tina, la ragazza per cui Rick ha perso la testa all’interno della fiction Ognuno è perfetto. Nella quotidianità Gabriele e Alice lavorano entrambi (lui nel reparto pulizie di un fastfood, lei come operatrice in un call center) e si sono cimentati in questa nuova attività con molta passione. Sono una coppia affiatata e insieme sognano già il matrimonio, programmato nel 2024.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]