Condividi su

Edoardo Leo: chi è in Ognuno è Perfetto, carriera e curiosità

Nella nuova fiction Rai Ognuno è perfetto, Edoardo Leo veste i panni di Ivan, padre di Rick (il protagonista ventiquattrenne affetto da Sindrome di Down in cerca di lavoro) che vuole recuperare il rapporto con il figlio. Ivan dovrà affrontare il peso di una famiglia che cade a pezzi dopo che, venduta l’azienda per potersi dedicare pienamente al figlio, scopre che la moglie Alessia (che ha intanto ripreso a lavorare) si vede con un altro uomo e che il figlio vuole andare in Albania per seguire il suo amore. Sarà Rick, in questa vicenda, ad aver tanto da insegnare al proprio papà.

Edoardo Leo: carriera e vita privata

Edoardo Leo è un attore, sceneggiatore e regista italiano, nato a Roma il 21 aprile 1972. Il suo sogno, fin da piccolo, era quello di fare il professore, così, nel 1999, si laurea in Lettere alla Sapienza di Roma. È la grande passione per i film che lo avvicina al mondo del cinema. Il suo primo provino sarebbe nato per caso attraverso un curriculum pieno di esperienze lavorative mai fatte. Dopo primi ruoli in La luna rubata di Gianfranco Albano e La classe non è acqua, Edoardo debutta nel 2003 grazie al ruolo di Marcello in Un medico in famiglia, serie televisiva Rai che gli ha permesso di essere conosciuto dal grande pubblico. Oltre a essere un ottimo attore è anche regista: grazie a uno dei i suoi film, Noi e la Giulia (film del 2005), è riuscito a vincere diversi premi tra cui un David di Donatello, il Nastro d’Argento per la miglior commedia e il migliore attore non protagonista (Claudio Amendola) e un Globo d’oro a miglior commedia. Nel 2016 interpreta il ruolo di Cosimo in Perfetti sconosciuti film di Paolo Genovese, che vince il Nastro d’argento. Nel 2018 conduce il Dopo Festival con Carolina D’Amico. L’attore e regista si è anche occupato della regia nel video musicale La tua bellezza, del cantautore italiano Francesco Renga. Edoardo Leo è felicemente sposato con Laura Marafioti, dal 2000, anche se i due stavano insieme già da tanto tempo, e hanno due figli: Francesco e Anita. Della vita dell’attore non sappiamo molto perché è tanto riservato e poco amante dei riflettori. La moglie Laura, ballerina e cantante nel coro ufficiale di Antonello Venditti, è conosciuta con lo pseudonimo La Elle e ha lavorato con il marito sulla colonna sonora del film Buongiorno Papà, che ha vinto il premio come Miglior canzone originale.

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: trama, cast e anticipazioni del film

L’esperienza con Gabriele Di Bello

“L’unica cosa che andava fatta era dimenticarsi di lavorare con ragazzi con la Sindrome di Down ma trattarli da colleghi. Ho cercato di immergermi in quella che è la vita di un padre di un ragazzo con la Sindrome, ho fatto i miei studi, le mie ricerche… Ma sul set, ho buttato via tutto” è così che Edoardo parla dell’esperienza di Ognuno è perfetto. L’attore romano è rimasto particolarmente stupito dal lavoro svolto dai ragazzi e ha trovato l’avventura tanto divertente e stimolante. Sul set non c’era né il regista né l’attore, ma c’era Edoardo Leo nella sua umanità.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]