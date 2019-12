Condividi su

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: trama, cast e anticipazioni del film

Siete in cerca di un film family friendly? Allora Pan – Viaggio sull’isola che non c’è potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2015, in onda stasera 16 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Joe Wright, regista inglese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Orgoglio e pregiudizio, Espiazione, Il solista, Anna Karenina e L’ora più buia.

Il lungometraggio d’avventura, sceneggiato da Jason Fuchs e distribuito nel nostro Paese da Warner Bros. Italia, è la rivisitazione di Peter Pan, personaggio letterario creato da James Matthew Barrie nel 1902. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: trama e anticipazioni del film

Se c’è una cosa che nemmeno il mesto orfanotrofio di Londra riesce a cambiare è il carattere ribelle e gioviale di Peter, futuro Pan e instancabile dodicenne poco incline alla disciplina. Il piccolo non è visto di buon occhiO da coloro che gestiscono il posto e in una magica notte viene trasportato in un mondo, chiamato Neverland, popolato da pirati, fate e guerrieri.

Finalmente libero di esprimersi, qui il bambino combatte incredibili battaglie e nel frattempo cerca sua madre che tempo prima era stata costretta ad abbandonarlo. Tuttavia la sopravvivenza di quell’universo parallelo è minacciata dal terribile Barbanera ma Peter Pan, aiutato dai suoi nuovi amici, farà di tutto per sconfiggere il malvagio uomo. Riuscirà a portare a termine l’ardita impresa?

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Levi Miller che interpreta Peter Pan. Hugh Jackman veste i panni di Edward “Barbanera” Teach, Garrett Hedlund quelli di James Hook e Rooney Mara è Giglio Tigrato. Amanda Seyfried ricopre il ruolo di Mary Darling, Adeel Akhtar quello di Spugna e Lewis MacDougall è Pennino.

Hanno partecipato al film anche Cara Delevingne nella parte della Sirena, Nonso Anozie in quella del Vescovo e Jack Charles è la Piccola Pantera. Inoltre Na Tae-joo indossa le vesti di Kwahu, Kathy Burke quelle delle di Madre Barnabas e Ami Metcalf è Sorella Thomas. Completano il cast Kurt Egyiawan nei panni di Murray, Paul Kaye in quelli di Mutti Voosht, Jack Lowden nel ruolo di Dobkin e Bronson Webbs in quello di Steps.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]