Dove vedere Borussia Dortmund-Lipsia in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Lipsia match valido per la 16a giornata di Bundeslia 2019/2020, si disputerà mercoledì 17 dicembre alle ore 20:30 al Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund – Lipsia: tre punti che potrebbero valere il doppio

Borussia Dortmund e Lipsia si affronteranno questa sera per una partita che promette tante emozioni. I padroni di casa si presentano all’appuntamento dopo aver raccolto 10 punti nelle ultime cinque partite, vincendo l’ultimo incontro esterno per 0-4 contro il Mainz grazie alle reti di Reus, Sancho, Hazard e Schulz.

Il Lipsia viene da cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque giornate, vincendo l’ultimo match nelle mura del Fortuna Dusseldorf con un secco 0-3 con i gol dell’ex Roma Schick, Werner e Mukiele. Capolista del campionato, la squadra di Nagelsmann si distanzia di due punti dal Borussia Monchengladbach, secondo in classifica, e di quattro dai gialloneri che occupano la terza posizione.

Si tratta dunque di un vero e propio scontro per aggiudicarsi il titolo finale, dando uno sguardo anche alle pretendenti M’Gladbach, Schalke 04 e Bayern Monaco.

I precedenti di Borussia Dortmund – Lipsia

Negli ultimi tre incontri al Westfalenstadion, i padroni di casa si sono imposti per due volte sugli avversari, mentre i tori rossi hanno vinto solamente in un’occasione. L’ultimo precedente risale ad agosto 2018, con i gialloneri che hanno vinto per 4-1.

Le probabili formazioni del match

BORUSSIA DORTMUND. Mister Favre orientato a confermare gli stessi 11 che hanno portato a casa i tre punti nell’ultima gara contro il Fortuna Dusseldorf. In porta Burki, difesa a tre con Akanji, Hummels e Zagadou. Confermati gli esterni di centrocampo Hakimi e Schulz; in avanti il tridente composto da Hazard, Reus e Sancho.

LIPSIA. Nagelsmann conferma il 4-4-2 che gli ha dato delle garanzie in termini di risultati nelle ultime due partite, dove ritroveranno un posto da titolare Forsberg a centrocampo e Poulsen in attacco, a discapito di Sabitzer e Schick. In porta Gulacsi, linea difensiva composta da Klostermann, Ilsanker, Upamecano e Halstenberg. In attacco, confermato Timo Werner, già andato a segno per 16 volte in questa stagione.

Borussia Dortmund (3 – 4 – 3): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Weigl, Brandt, Schulz; T. Hazard, Reus, Sancho.

Lipsia (4 – 4 – 2): Gulacsi; Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg; Forsberg, Laimer, Demme, Nkunku; Poulsen, Werner.

Dove vedere Borussia Dortmund – Lipsia in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV

