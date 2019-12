Condividi su

Opzioni binarie: ecco cosa sono e come sceglierle

La velocità e la capillarità dell’informazione e dei servizi web avranno certamente reso noto ai più delle possibilità molteplici di fare trading nei mercati di tutto il mondo. Che si tratti di azioni societarie, titoli di Stato, trading Forex, di materie prime ed opzioni binarie, la “finanza alternativa” e tutti gli strumenti che oggi offre sono alla portata di tutti. Chiunque può, in modo relativamente semplice e veloce, servirsi di questi strumenti per investire denaro e generare profitti e rendite di varia natura.

Le opzioni binarie rientrano nella vasta offerta che molte nuove società, principalmente attive sul web, propongono ad una clientela anche non necessariamente già formata sull’argomento e sui temi di finanza personale. Le opzioni binarie sono una possibilità, dal funzionamento anche piuttosto semplice, per chi voglia investire dei capitali per raggiungere profitti ma non senza rischio.

Cosa sono le opzioni binarie: rischi e possibilità

Il sistema di trading delle opzioni binarie è facile da capire tanto quanto insidioso se non lo si approccia nel modo giusto. Con le opzioni binarie è come scommettere su un evento a due possibilità; di sostanziale va specificato che in caso di vincita si incrementa il capitale di una data porzione percentuale, mentre perdere detta scommessa comporta l’azzeramento del capitale investito per l’evento, un meccanismo molto simile alle scommesse sportive.

Nella maggior parte dei casi le opzioni binarie sono collegate ai mercati azionari e quelli valutari; in quest’ultimo caso, ad esempio, si può effettuare la propria attività speculativa prevedendo un incremento o un decremento del valore della valuta o magari anche della materia prima oggetto di scambio. Pertanto, potendo optare per entrambi gli andamenti, sarà possibile guadagnare sia con l’aumento che con la perdita di valore dell’oggetto scambiato. Questa è la differenza sostanziale che vi è con i tradizionali strumenti di trading, in quanto il mercato del trading Forex prevede comunque una partecipazione diretta o indiretta con i soggetti giuridici che offrono le proprie quote sul mercato. Partecipazione che può essere diretta o indiretta a seconda della tipologia di intermediazione che intercorre tra l’investitore e la società di capitali o ente che emette il titolo. Con le opzioni binarie non si partecipa agli eventi dei soggetti coinvolti ma ci si scommette in una posizione decisamente “più distaccata” e che non genera vincoli o obblighi tra le parti.

Attenzione alle truffe: ecco come riconoscerle

Un altro motivo per cui le opzioni binarie sono rischiose è perché ci sono molti broker, gli intermediari del servizio, che adoperano meccanismi poco chiari e spesso anche truffaldini. I truffatori li si riconosce perché non sono provvisti di licenza nel Paese in cui operano e nel quale offrono il servizio. È dovere dell’utente informarsi in maniera approfondita anche attraverso gli strumenti che sono messi a disposizione dall’autorità per la vigilanza CONSOB.

Il trading di opzioni binarie comporta rischi proprio come altre forme di trading, ma è possibile minimizzare questo rischio aumentando le conoscenze anche affidandosi ad intermediari di fiducia e soprattutto puntando sempre ad una ampia diversificazione del proprio portafoglio finanziario allo scopo di minimizzare gli eventuali effetti negativi che si potrebbero avere da attività in perdita.

