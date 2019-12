Condividi su

Ognuno è Perfetto: trama, cast e anticipazioni seconda puntata stasera

Il valore della diversità come forza trova terreno fertile nella fiction Ognuno è perfetto, in onda questa sera, su Rai 1, con la seconda puntata. Un racconto commovente che vede tra i protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Al loro fianco, per un cast d’eccezione, troviamo attori e attrici affetti da Sindrome di Down, vera anima della serie televisiva.

Gabriele Di Bello interpreta Rick, giovane apprendista che, stanco di essere trattato diversamente rispetto agli ai suoi coetanei, decide di trovare un vero lavoro e vivere appieno la propria quotidianità. Ad aiutarlo ci sarà Miriam, grazie alla quale Rick riuscirà ad introdursi nel mondo lavorativo. Il padre del ragazzo, Ivan, dal canto suo non riesce però a comprendere quanto questo lavoro sia importante per Rick e ciò metterà a dura prova la relazione padre-figlio.

Ognuno è Perfetto: trama seconda puntata della fiction con Gabriele di Bello

La seconda puntata della serie evento Ognuno è perfetto andrà in onda questa sera 17 dicembre sulla prima rete Rai. Grazie alla dolce Miriam, Rick ha trovato un impiego in una fabbrica e qui ha conosciuto Tina, a suo dire la sua anima gemella. La ragazza, anche lei affetta da Sindrome di Down, è però di nazionalità albanese e presto dovrà tornare nel proprio Paese d’origine.

Il pensiero di non poter stare con Tina scatena un tale malessere nell’animo di Rick da impedirgli di dedicarsi alle proprie attività lavorative. Solo grazie ai suoi nuovi amici, conosciuti in fabbrica, il ragazzo riuscirà a trovare una buona soluzione. Sposare Tina è l’unico modo per riportarla in Italia e farla vivere con lui regolarmente. Questa idea, quasi folle, metterà però in crisi l’equilibrio familiare.

Ognuno è Perfetto: anticipazioni e curiosità sulla fiction

Ognuno è perfetto è liberamente ispirata a Tytgat Chocolat, fiction belga vincitrice nel 2017 del Prix Europa come Miglior serie televisiva. L’adattamento italiano, al quanto fedele al racconto originale, è diretto da Giacomo Campiotti, regista già noto al grande pubblico per la trasposizione cinematografica di Bianca come il latte, rossa come il sangue, tratto a sua volta dall’omonimo libro di Alessandro D’Avenia.

