Udinese-Cagliari: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla

Udinese-Cagliari è un match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le 15.00 di sabato 21 dicembre, stadio “Dacia Arena” di Udine.

Il calendario non è stato amico dell’Udinese che, negli ultimi 3 turni, ha affrontato Lazio, Napoli e Juventus, nei quali ha ottenuto solo 1 punto contro il Napoli. 1 sola vittoria nelle ultime 5 giocate per i bianconeri che sono scivolati al quartultimo posto in classifica, a soltanto 2 lunghezze dal Brescia che ha però una partita da recuperare contro il Sassuolo. Numeri preoccupanti che obbligano la squadra ad una riscossa immediata a partire dal match contro il Cagliari, non proprio un avversario semplice da affrontare.

I sardi hanno infatti interrotto una striscia di partite senza sconfitte di 14, perdendo, in modo più che rocambolesco, in casa contro la Lazio al 97esimo minuto, al termine di un match praticamente dominato. A questo punto della stagione, l’obiettivo non può che restare una storica qualificazione europea.

Le probabili formazioni

Gotti potrebbe riproporre la formazione vista contro la Juventus, con De Paul da mezz’ala a sostegno delle due punte Okaka e Lasagna, pronte a colpire in contropiede. Unico ballottaggio riguarda il ruolo di difensore centrale con De Maio favorito su Becao.

Maran ritrova Rog dopo la squalifica ma perde Nandez; in mezzo al campo ecco la riconferma di Ionita che ha ben figurato contro la Lazio. A sinistra favorito Pellegrini su Lykogiannis, uscito malconcio e che potrebbe rifiatare.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytnick; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Okaka.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Udinese-Cagliari: dove vederla in tv o streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv ed in esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.

