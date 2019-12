Condividi su

Inter-Genoa: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla

Inter-Genoa è un match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per sabato 21 dicembre alle ore 18.00, stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

L’Inter non vince da 3 partite (tra campionato e Champions League); è troppo presto per parlare di crisi ma i tifosi nerazzurri già tremano: i ricordi del consueto crollo verticale durante la stagione invernale cominciano a riaffiorare. Raggiunti dalla Juventus in vetta alla classifica, gli uomini di Conte non possono permettersi quello che sarebbe il quarto passo falso di fila.

L’avversario dell’Inter sarà un Genoa alla ricerca disperata di punti dopo la pesantissima sconfitta nel derby contro la Samp: Thiago Motta, eroe del triplete ed autentico idolo dei tifosi dell’Inter, proverà a fare lo sgambetto alla sua Inter per salvare la sua panchina. In caso di sconfitta, infatti, sarebbe quasi automatico un suo esonero: Preziosi si è già messo in contatto con il solito Ballardini, pronto a subentrare.

Le probabili formazioni

Antonio Conte perde due pedine fondamentali, entrambe per squalifica: saranno out sia Marcelo Brozovic che Lautaro Martinez. Coppia d’attacco obbligata con Politano (più di Esposito) e Lukaku. A centrocampo sarà emergenza totale: Candreva adattato da interno con Valero e Vecino ai suoi fianchi. Sulle fasce D’Ambrosio da una parte e Lazaro dall’altra. Possibile la riconferma di Bastoni che ha sorpreso contro la Fiorentina.

Per quanto riguarda la situazione del Genoa, Pandev ancora squalificato, in attacco dunque confermato Pinamonti. Alle sue spalle torna Agudelo che agirà insieme a Cassata sulla trequarti. Pajac e Ghiglione sulle fasce, occhio a Criscito, vittima di un affaticamento muscolare. Il capitano potrebbe dunque dare forfait.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Candreva, Valero, Vecino, Lazaro; Politano, Lukaku.

Genoa (3-4-2-1): Radu; Biraschi, Romero, Ankersen; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Cassata, Agudelo; Pinamonti.

Calendario semifinali e finale coppa del mondo per club 2019

Inter-Genoa: dove vederla in tv o in streaming

Il match verrà trasmesso in esclusiva e in diretta su Sky Sport: i clienti potranno usufruire del servizio streaming tramite l’app di Sky Go sui dispositivi mobile.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]