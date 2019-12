Condividi su

Piera Degli Esposti: chi è in Ognuno è Perfetto, carriera e curiosità

Piera Degli Esposti, Bologna 13 marzo 1939, è un’attrice teatrale, cinematografica e anche autrice di opere liriche italiana. Dopo una lunga e prolifica carriera, la talentuosa artista sembra non volersi fermare.

La ritroveremo, infatti, nella nuova serie TV RAI Ognuno è perfetto.

Piera Degli Esposti – biografia dell’autrice.

La vita dell’attrice è stata caratterizzata da un importante numero di successi, tanto nel teatro quanto nel cinema. Al tempo stesso, però, il nome della Esposti riecheggia anche per la sua vita personale, caratterizzata da situazioni ovviamente non semplici per la maturazione di un individuo.

Piera ha, infatti, dovuto accettare la ninfomania della madre, osservando impotente le conseguenza della condotta nei confronti del padre. La stessa Esposti, comunque, per quanto non abbia mai intrapreso la via del matrimonio, ha sempre avuto un compagno accanto, condividendo

un amante con la madre.

Piera Degli Esposti vive stabilmente a Roma.

Carriera

La carriera della Esposti comincia sotto la guida di Antonio Calenda, presso il Teatro dei 101. Al suo fianco altre promesse dello spettacolo italiano, tra cui ritroviamo Gigi Proietti.

Il vero e proprio esordio in TV dell’attrice avviene nel 1966 con lo sceneggiato Il conte di Montecristo.

Tra TV e cinema Piera Degli Esposti vanta una carriera ricca di collaborazioni e partecipazioni a progetti di autori come Pier Paolo Pasolini (nel 1969 in Medea), Nanni Moretti (nel 1981 nel film Sogni d’oro), Giorgio Traves (nel 1986 ne La coda del diavolo), Paolo Sorrentino (nel 2008 con Il divo). In parallelo la sua carriera teatrale non subisce certo ritardi. L’attrice esordisce alla direzione dell’opera lirica con Lodoletta, di Pietro Mascagni, La notte di Nevrastenico di Nino Rota e La voce umana, di Francis Poulenc

Curiosità

Durante la sua carriera Piera Degli Esposti ha collezionato:

due David di Donatello (come Miglior attrice non protagonista, nel 2003 per L’ora di religione di Marco Bellocchio, e nel 2009 per Il divo di Paolo Sorrentino);

due Nastri d’argento (un Nastri d’argento speciale nel 2009 e il Premio speciale Nastri d’argento come Miglior attrice protagonista nel documentario Tutte le storie di Piera);

un Globo d’oro, nel 2011, come Miglior attrice per I bambini della sua vita;

due Premi Flaiano (nel 2002 come Miglior attrice protagonista per L’ora di religione e nel 2019 come Premio di teatro per la carriera).

Non esiste un profilo social ufficiale dell’attrice, sebbene vi siano le solite pagine dedicate su (Facebook, Instagram).

Piera Degli Esposti – Ognuno è perfetto.

Oggi, ottantenne e con alle spalle anni di carriera teatrale e cinematografica, l’Esposti sarà nuovamente attrice in TV, nella serie Ognuno è perfetto, in cui reciterà il ruolo di Emma. La serie seguirà la vita di Rick, ragazzo affetto dalla sindrome di down determinato a seguire un percorso di vita proprio, trovando un vero lavoro nell’Antica Cioccolateria Abrate.

