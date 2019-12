Condividi su

61st Street: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

A inizio Ottobre 2019, AMC ha ordinato la produzione di una nuova serie tv che affonda le radici nel genere drammatico-giudiziario: stiamo parlando di 61st Street. Lo show nasce da un’idea di Peter Moffat, il quale ne veste i panni sia di sceneggiatore che di produttore esecutivo (quest’ultimo ruolo insieme a Michael B. Jordan). AMC ha voluto andarci giù pesante, scommettendo sullo show prima ancora del suo debutto: ha infatti ordinato la commissione di due stagioni composte da 8 episodi ciascuna.

Il presidente di AMC Networks Entertainment Group e AMC Studios, Sarah Barnett, ha espresso il suo entusiasmo a proposito del progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Puntuale e audace, “61st Street” combina l’irresistibile forma di un dramma in aula con una versione coraggiosamente provocatoria della corsa in America oggi. Gli script sono davvero insopportabili e l’ambizione di questa serie è mozzafiato. Con un team da sogno a bordo di Peter Moffat e il team della Outlier Society di Michael B. Jordan e Alana Mayo. Pensiamo che “61st Street” elettrizzerà gli spettatori. Ci stiamo avvicinando a questa serie come un evento televisivo di due stagioni e ordinando entrambe le stagioni sin dall’inizio, la prova di quanto siamo eccitati dalla visione di questa squadra.“

Anche il creatore della serie tv, Peter Moffat ha voluto aggiungere il suo punto di vista sul prodotto:

“Dopo aver trascorso dieci anni al bar criminale e gli ultimi due anni facendo ricerche nel sistema giudiziario penale di Chicago, questa è una storia che stavo aspettando di scrivere tutta la mia vita professionale. ’61st Street’ è un thriller – la trama flessibile e lo storytelling dinamico sono fondamentali per tutto – ma razza, politica, storia, giurisprudenza e cultura poliziesca sono fondamentali per ciò che riguarda questo progetto e ne ampliano la portata in quello che spero possa essere una storia per i nostri tempi. accanto a Alana Mayo e Michael B. Jordan mi rende felice e umile e sono molto grato ad AMC per il loro straordinario supporto.“

Sebbene la data di debutto della serie tv non sia stata ancora ufficializzata è probabile che vedremo la messa in onda della trasmissione nel 2020. Per quanto riguarda, inoltre, l’esordio nel nostro Paese sarà necessario attendere che un canale televisivo o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione dello show e importarlo in Italia.

In attesa di ulteriori informazioni al riguardo, possiamo dare un’occhiata più da vicino alla trama di 61st Street.

61st Street: la trama

La trama dello show evolve a partire dalla figura di Moses Johnson, un giovane studente liceale afroamericano, da molti considerato una promessa in ambito sportivo. Durante i suoi giorni a scuola, tuttavia, Moses è accusato di essere un membro di una gang criminale. Il sistema giudiziario di Chicago coglie la palla al balzo per arrestare il giovane ragazzo, elevandolo a capro espiatorio per la morte di un agente durante un’operazione anti-droga.

Il Cast della serie Tv

Al momento non ci sono notizie sugli attori che andranno a comporre il cast di 61st Street. Non appena giungeranno fresche notizie sul tema, provvederemo ad aggiornarvi.

