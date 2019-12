Condividi su

Norman Reedus è protagonista in Death Stranding. Biografia e carriera

Norman Reedus, attore conosciuto principalmente per aver interpretato Daryl Dixon nella saga di The Walking Dead ha prestato il volto in uno dei titoli videoludici più caldi del momento: stiamo parlando di Death Stranding. Prima di passare ai dettagli del ruolo di Reedus nel videogioco ideato da Hideo Kojima, scopriamo qualcosa in più sulla sua biografia e carriera.

Biografia e carriera dell’attore

Se c’è una cosa che si può dire di Norman Reedus è che l’attore è un artista a tutto tondo: la recitazione, infatti, non è la sua unica passione. Prima di approdare al mondo del piccolo e grande schermo, Reedus ha viaggiato su gran parte del globo portando avanti l’attività di scultore, fotografo e pittore. Ha esposto le sue opere in numerose gallerie d’arte, a New York, a Berlino e a Francoforte. La sua fama, tuttavia, decolla quando, nel 2010, conquista il ruolo di Daryl Dixon nella celebre saga di The Walking Dead. Il personaggio, in realtà, non esiste nell’omonimo fumetto, ma il successo che ha ottenuto sbaraglia chi ha criticato la serie tv nella decisione di discostarsi dalla trama originale.

Una curiosità su Norman Reedus riguarda un’altra sua passione: quella per le moto, in particolare la Harley Davidson. Non è un caso se entrambi i personaggi, sia Dixon in The Walking Dead che Sam Bridges in Death Stranding, abbiano un particolare attaccamento al mezzo di trasporto su due ruote.

Per quanto concerne la vita privata dell’attore, al momento ha una relazione amorosa con l’attrice Diane Kruger, da cui ha avuto una figlia nel 2018.

Norman Reedus: il ruolo in Death Stranding

Death Stranding è un titolo videoludico giocabile in modalità singleplayer. A tutti gli effetti, si potrebbe dire che sia un “simulatore di corriere”. In un’ambientazione post-apocalittica in cui il mondo è pervaso da uno strano fenomeno identificato col nome di “Cronopioggia”, vestiremo i panni di Sam Porter Bridges, un corriere indipendente che ha ricevuto un incarico importantissimo dall’attuale presidente in carica: Bridget Strand (Lindsay Wagner). L’obbiettivo di Sam sarà quello di ripristinare i collegamenti tra le città per garantire un futuro all’umanità. Sebbene all’inizio del gioco il nostro protagonista apparirà riluttante al compito, sarà stimolato dalla possibilità di ricongiungersi con sua sorella.

