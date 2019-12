Lindsay Wagner in Death Stranding. Biografia e carriera dell’attrice

Condividi su

Lindsay Wagner in Death Stranding

Death Stranding, videogioco scritto e ideato da Hideo Kojima, è l’ultimo capolavoro del celebre autore della saga di Metal Gear. Nell’ultima opera è stato fatto un larghissimo uso della tecnica del motion capture, garantendo una riproduzione fedele delle espressioni facciali degli attori scelti nel cast del gioco. Tra questi, spicca Lindsay Wagner. Prima di scoprire quale sia il ruolo del personaggio all’interno del titolo di Kojima, diamo un’occhiata alla biografia e carriera dell’attrice.

Biografia e Carriera dell’attrice

Lindsay Jean Wagner nasce a Los Angeles il 22 giugno 1949. Sebbene l’attrice vanti di una prolifica carriera, è ricordata soprattutto per la sua interpretazione di Jaime Sommers nella serie televisiva La donna bionica, ruolo che le è valso il premio come migliore attrice protagonista negli Emmy Awards del 1976.

Fin dalla tenera età, Lindsay non ha avuto vita facile: a soli 7 anni, i suoi genitori divorziarono e la futura attrice si trasferì a Pasadena con la madre. Successivamente, cambiò nuovamente casa arrivando a Portland; qui frequenta la David Douglas High School, approfittando dei tempi del liceo per darsi alla recitazione.

In un primo momento, Lindsay lavorerà come modella, per poi essere contattata a girare vari film. La notorietà, tuttavia, arriva grazie a una serie tv, L’uomo da sei milioni di dollari, in cui interpreta il ruolo di Jaime Sommers, un’ex tennista che, dopo aver subito un grave incidente in un lancio col paracadute, viene operata d’urgenza e diventa “bionica”. Ed è proprio questo personaggio a essere particolarmente amato dal pubblico al punto da creare una serie spin-off che rimarrà una chicca nel mondo televisivo e permetterà a Lindsay di raggiungere il suo primo Emmy.

Nel 1987, l’attrice si cimenta nella carriera da scrittrice, pubblicando ben 3 libri nel giro di una decina d’anni.

Nel 2019 decide di prestare il suo volto in uno dei videogiochi più attesi dell’anno: Death Stranding di Hideo Kojima.

Lindsay Wagner: il ruolo in Death Stranding

Death Stranding porta il giocatore in un mondo post apocalittico in cui delle creature provenienti dall’aldilà invadono il pianeta portando con loro uno strano fenomeno atmosferico capace di accelerare il processo di crescita e invecchiamento di ogni essere vivente con cui entra in contatto: la Cronopioggia. Lindsay Wagner interpreta il ruolo di Bridget Strand, la presidente in carica all’inizio dell’avventura. Bridget incaricà il protagonista Sam Porter Bridges (apparentemente suo figlio) di riunire le civiltà rimaste sotto il nome di UCA (United Cities of America) al fine di garantire un futuro all’umanità prima che sia troppo tardi. La donna si spegne mentre affida a Sam il destino della razza umana. Quest’ultimo partirà alla conquista dello scopo, mosso anche dal desiderio di ricongiungersi con Amelie, sua sorella.

