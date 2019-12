Condividi su

Reddito di cittadinanza: mappa beneficiari Italia, record a Napoli

I dati sul reddito di cittadinanza diffusi dall’Osservatorio statistico su reddito e pensione di cittadinanza aggiornati sino al 6 dicembre 2019 offrono una fotografia completa di quanti sono i percettori della misura di sostegno al reddito, compreso l’importo medio mensile e l’incidenza percentuale suddivisa per province.

Reddito di Cittadinanza, il dato record di Napoli

Le regioni con la più alta presenza di beneficiari del reddito di cittadinanza sono Campania e Sicilia. In Campania c’è il 17,4 mentre in Sicilia c’è una incidenza sul livello nazionale pari al 15,4%. Nella sola provincia di Napoli c’è una percentuale pari al 10,4%. Analizzando il dato con un raffronto, basti dire che l’intera Lombardia incide al 9,9% con la provincia di Milano al 3,9% mentre il Lazio totalizza il 9,0% di cui 6,3% per la provincia di Roma.

Intervallo di classe di importo percepito

E mentre in questo nostro articolo abbiamo ricordato le date di pagamento per il RdC nel mese di dicembre 2019 vediamo, tornando ai numeri dell’Osservatorio quale è il numero dei percettori di RdC e pensione di cittadinanza al netto dei decaduti dal diritto per di classi di importo percepito. 207.372 si trovano nella classe di importo sino a 200,00 euro. Mentre 176.956 percettori ricadono nella classe tra i 200,01 e 400,00 euro. Si trovano nella classe di importo percepito tra i 400,01 sino ai 600,00 un numero di percettori pari a 303,854. Sono 184.097 coloro che percepiscono assegni che vanno dai 600.01 agli 800,00 euro. E diminuiscono per singoli intervalli man mano aumentano le cifre: 100.962 percepiscono importi tra gli 800.01 e i 1.000,00 euro. Mentre sono 35.962 tra i 1.000,01 e i 1.200,00. Infine sono 5.225 i percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza con importi che superano i 1.200 euro. In questo caso di tratta di nuclei familiari composti da più persone.

Reddito di Cittadinanza, Tabella per per regione e area geografica

Di seguito la tabella completa con i numeri di domande accolte, con una suddivisione per regione e per area geografica. Come è possibile notare c’è una netta preponderanza delle domande accolte nell’area meridionale. Mentre è nettamente più bassa al nord ed al centro.

Regione e Area geografica Accolte Valori assoluti % Piemonte 60.225 5,6% Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1.176 0,1% Lombardia 89.683 8,4% Trentino-Alto Adige/Südtirol 3.584 0,3% Veneto 32.488 3,0% Friuli-Venezia Giulia 12.217 1,1% Liguria 22.724 2,1% Emilia-Romagna 37.927 3,6% Toscana 40.152 3,8% Umbria 11.416 1,1% Marche 16.026 1,5% Lazio 94.493 8,9% Abruzzo 22.619 2,1% Molise 6.129 0,6% Campania 204.772 19,2% Puglia 98.216 9,2% Basilicata 10.816 1,0% Calabria 71.485 6,7% Sicilia 184.522 17,3% Sardegna 45.440 4,3% Italia 1.066.110 100,0% Nord 260.024 24,4% Centro 162.087 15,2% Sud e Isole 643.999 60,4%

