Reddito di cittadinanza: pagamento dicembre 2019, ecco quando arriva

Come ogni mese il pagamento del reddito di cittadinanza dovrebbe arrivare attorno al 27 anche a dicembre 2019. Diversi beneficiari hanno spesso chiesto se sotto Natale ci fosse possibilità di ricevere l’accredito in anticipo e alcuni hanno anche chiesto se fosse prevista una tredicesima mensilità. A quest’ultima domanda la risposta è ovviamente negativa: così come i percettori di Naspi o bonus bebè, i beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza non percepiranno alcuna mensilità supplementare a dicembre 2019. Per ciò che concerne la prima questione, ovvero il pagamento anticipato, negli ultimi giorni si è aperto qualche spiraglio.

Reddito di Cittadinanza: il messaggio di Inps per la Famiglia

Sul finire della scorsa settimana la pagina Facebook Inps per la Famiglia ha fornito un’indicazione importante che ha acceso la speranza di poter ricevere il pagamento del RdC in anticipo rispetto al solito. Il messaggio lo si può trovare tra i commenti di un post risalente al 5 dicembre 2019 e riguardante il RdC per i cittadini che non appartengono all’Unione Europea. “IMPORTANTE”, si legge. “Per il pagamento della mensilità RdC/PdC di dicembre Inps sta lavorando per anticipare la disposizione di pagamento (che non è la ricarica vera e propria che compete invece a Poste Italiane), ma al momento non è possibile darvi certezza del fatto che questo sia possibile, né fornirvi una data precisa. Vi terremo comunque informati”. In una risposta alle numerose domande degli utenti, Inps per la Famiglia ha specificato che non si hanno ancora elementi certi. “Quando ne avremo (sicuramente non prima del 20 dicembre) ve li daremo”.

Reddito di cittadinanza: pagamento dicembre 2019, la data

In questi due messaggi si segnalano comunque delle informazioni importanti: a essere anticipata è innanzitutto la disposizione di pagamento, non la ricarica vera e propria che è a cura di Poste Italiane. In ogni caso è molto probabile che se l’Inps riesce a eseguire la procedura entro il 20 o il 21 dicembre, il pagamento potrebbe arrivare il 24, ovvero la vigilia di Natale, altrimenti l’accredito potrebbe arrivare come ogni mese attorno al 27. L’altra informazione riguarda infine la data: non si potranno avere elementi certi fino al 20 dicembre. Questione di pochi giorni, dunque, per sapere se a dicembre 2019 si potrà avere il RdC con qualche giorno di anticipo.

