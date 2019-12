Condividi su

Valentina Venturin: chi è in Ognuno è perfetto, carriera e curiosità

Valentina Venturin nasce nel 1982 a Busto Arsizio, provincia di Varese è un’attrice italiana, affetta dalla sindrome di down, nota per la sua partecipazione alla nuova serie TV RAI Ognuno è perfetto, in onda su RAI 1 in tre prime serate il 16, il 17 e il 23 dicembre.

Valentina Venturin – Carriera e ruolo in Ognuno è perfetto.

Non solo televisione per la giovane interprete: prima della nuova produzione RAI, infatti, Valentina Venturin si approccia alla recitazione teatrale di alcune cooperative come Anaconda di Varese e Solidarietà e Servizi di Busto. Il suo debutto in Ognuno è perfetto – serie diretta da Giacomo Campiotti – in cui l’attrice interpreta Giulia, segna il suo esordio anche nel mondo della televisione.

Non solo recitazione – Vita privata di Valentina Venturin

Oltre alla recitazione, la Venturin è socialmente attiva in progetti di inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi affetti dalla sindrome di down. Tematica che ritroviamo nella nuova produzione RAI cui l’attrice ha preso parte. Valentina, per l’appunto, fa parte di Più di 21, associazione Onlus di Cassano Magnago. Nonostante la giovane età, Valentina Venturin può già vantare diversi successi e soddisfazioni: nel 2019 ha infatti ricevuto un premio dalla fiction a Bardonecchia, al festival Cinemability.

Tanto esposta per via della vita, Valentina non ha un profilo social, forse per preservare la sacralità della vita privata.

La Trama di Ognuno è perfetto

Rick è un ragazzo affetto dalla sindrome di Down che spera di riuscire a trovare un lavoro vero, per poter così avere più controllo e autonomia sulla sua vita. L’opportunità per esaudire il suo desiderio si manifesta quando viene assunto presso una cioccolateria, presso cui lavorano altri ragazzi affetti dalla sindrome di down, e come lui in cerca di una direzione.

La serie diretta da Giacomo Campiotti comprende un cast importante, tra cui troviamo Edoardo Leo e Cristiana Capotondi.

