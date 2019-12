Condividi su

Matteo Dall’Armi: chi è in Ognuno è perfetto. Biografia e carriera

Matteo Dall’Armi è un attore della nuova serie TV prodotta dalla RAI Ognuno è perfetto in cui interpreta Django, un ragazzo affetto dalla Sindrome di Down tanto in cerca del vero amore quanto però inesperto con le questioni sentimentali.

Matteo Dall’Armi – biografia e carriera del giovane attore

Non è il primo approccio al mondo della recitazione per Matteo, per quanto solo con Ognuno è perfetto egli ha potuto interpretare un ruolo centrale come quello di Django. Prima della serie RAI, ha lavorato per nella compagnia teatrale di San Giacomo di Laives, il Strapaes.

Impegno e dedizione sono le linee guida di Matteo Dell’Armi, il quale durante le riprese della serie diretta da Giacomo Campiotti, che – come gli altri interpreti – ha rispettato orari molto rigidi puntando la sveglia alle 3 del mattino e lavorando per tante ore consecutive. Matteo non ha solo recitato. In passato ha lavorato per diversi anni in un bar, per un breve periodo in un reparto al day hospital e attualmente è assistente presso l’ambulatorio di una farmacia.



Matteo Dall’Armi ha, inoltre, il sito Reaching Beyond Milestones, in cui parla anche di sé e delle proprie passioni: Hip hop, tennis, il canto.

Ognuno è perfetto – Trama

Rick è un ragazzo in cerca della propria strada e della propria indipendenza, al di là della sindrome da cui è affetto. La ricerca di un vero lavoro rappresenterebbe per lui il raggiungimento di una nuova prospettiva, cosa che accade quando – grazie a un suo amico – viene assunto presso una cioccolateria, dove troverà altri ragazzi affetti dalla stessa sindrome che, come lui, sono in cerca di se stessi oltre ciò che appare.

Django è uno dei ragazzi che Rick troverà una volta giunto nel suo nuovo posto di lavoro. Questi si occupa del Packaging e adora corteggiare le ragazze, nonostante lo scarso successo.

