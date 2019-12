Condividi su

Sondaggi elettorali Bidimedia: le Sardine “pescano” voti da tutti i partiti

Anche i sondaggi elettorali Bidimedia si cimentano nel rilevare il potenziale delle sardine se queste decidessero di scendere ufficialmente nell’agone politico. Bidimedia stima il consenso delle sardine intorno al 5,8%, un valore simile a quello registrato da Ixè e di un punto più basso rispetto a quello dato da Tecnè. Anche in questo caso l’entrata in scena delle sardine penalizzerebbe Pd e Movimento 5 Stelle. I primi passerebbero dal 18.8% al 16,9%, i secondi dal 17 al 16%. Secondo Bidimedia, “le Sardine riuscirebbero ad intercettare voti da tutti i partiti” anche quelli di centrodestra che perderebbero qualche decimo di percentuale.

A differenza della maggior parte degli istituti, Bidimedia afferma che le Sardine “porterebbero diversi voti in dote all’alleanza progressista”, stimati in oltre 3 punti percentuali in più. Non solo. Le Sardine avrebbero come terzo merito quello di abbassare la quota di astenuti e indecisi, andando a pescare proprio in quel bacino.

Nei sondaggi elettorali Bidimedia, la Lega rimarrebbe comunque prima forza politica con il 31,6%, in linea con la media nazionale. Fratelli d’Italia raccoglierebbe il 9,3% dei consensi, andando così a sfiorare la doppia cifra, data per certa da quasi tutti gli altri istituti demoscopici. Forza Italia sarebbe subito dietro le Sardine con il 5,6% e sopravanzerebbe Italia Viva (4,4%) di più di un punto. Tutti gli altri partiti, da Azione a Cambiamo passando per +Europa e Verdi, vengono sondati da Bidimedia sotto il 2%.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dall’11 al 13 dicembre. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, area geografica e dimensione del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. 1406 intervistati, di cui 970 da panel (su 2000 contatti totali). Tasso di risposta: 48,5%. Rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine d’errore: +/- 2,6% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di fiducia al 95%. Metodo raccolta delle informazioni: Mista – Rilevazione telematica su panel/CAWI (69%-31%)

