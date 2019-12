Condividi su

Dove vedere Monterrey-Liverpool in diretta tv e streaming

Monterrey-Liverpool, match valido per la semifinale del Mondiale per Club 2020, si disputerà mercoledì 18 dicembre alle ore 18:30 allo stadio Internazionale Khalifa di Doha.

Monterrey e Liverpool alla conquista della finale

Monterrey-Liverpool sarà la seconda semifinale del Mondiale per Club 2020, che ieri ha già visto trionfare il Flamengo di Gabigol, che così si è aggiudicato un posto nella finale dopo aver battuto l’Al Hilal di Sebastian Giovinco. Per i messicani campioni in carica della CONCACAF Champions League si tratta della seconda partita nella competizione dopo aver battuto nel turno precedente l’Al Sadd di Xavi per 3-2: tra i calciatori andati in rete anche l’ex Milan Leonel Vangioni.

La squadra di Jurgen Klopp non ha bisogno di tante presentazioni. I campioni in carica della Champions League si presentano all’appuntamento da favoriti anche per il successo finale del torneo. Dopo aver vinto la Supercoppa Europea, Salah e compagni sono alla ricerca del secondo titolo stagionale e vorrebbero alzare al cielo il trofeo in terra qatariota.

Le probabili formazioni del match

MONTERREY – Nessun dubbio di formazione per Antonio Mohamed, che schiererà in campo gli stessi 11 vincenti nell’ultimo turno contro l’Al Sadd. Confermato il 4-2-3-1 con Barovero in porta e Vangioni in difesa. Mediana composta da Gonzalez e Rodriguez; tridente di trequartisti formato da Pabon, Pizarro e Gallardo alle spalle dell’unica punta Funes Mori.

LIVERPOOL – Jurgen Klopp dovrà fare a meno degli infortunati Matip e Fabinho: al loro posto scenderanno in campo, rispettivamente, Gomez e Oxlade-Chamberlain. Confermato il 4-3-3 con Allison in porta e Van Dijk in difesa; a centrocampo sicuri del posto Keita ed Henderson, in attacco confermato il trio Salah, Firmino, Manè.

Monterrey (4-2-3-1): Barovero; Medina, Montes, Sanchez, Vangioni; Gonzalez, Rodriguez; Pabon, Pizarro, Gallardo; Funes Mori

Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Manè

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in chiaro in tv sul canale 20 di Mediaset e in streaming gratuito su Mediaset Play.

