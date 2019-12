Condividi su

Kröwnn, nuovo album: titolo, uscita e anticipazioni

I Kröwnn, esponenti di un doom metal che include influenze stoner, chiaramente ispirati ai maestri Black Sabbath, sono in dirittura d’arrivo con la loro nuova prova sulla lunga distanza. La data precisa non è stata ancora confermata, ma si sa già qualcosa del concept del nuovo album della band veneziana, che sarà distribuito dalla Jetglow Recordings e si chiamerà Bluedeep.

Il mare di Venezia può essere pericoloso

Il concept di Bluedeep, nuovo album dei Kröwnn, ruota intorno al mare di Venezia. Lo si capisce fin dall’inizio, quando una sirena, che di solito serve ad avvertire la popolazione della presenza dell’acqua alta, viene usata come intro dell’album. Fedeli al genere, Michele, Nicola, Elena e Silvia, rispettivamente voce e chitarra, chitarra solista, basso e batteria, realizzano un disco in cui le atmosfere cupe prevalgono su tutto. Il mare che circonda la città lagunare è ostile e pericoloso e può condurre l’ascoltatore alla scoperta di insidie e angoscia inesprimibili.

Una caratteristica del nuovo album dei Kröwnn, in audace controtendenza rispetto ad altri autori, è la durata media delle tracce, che si aggirano sui 10 minuti. Qui si dimostra l’abilità del quartetto veneto a non far pesare sull’ascoltatore l’elevato minutaggio delle tracce. I due chitarristi danno vita a un tappeto sonoro ricco di cambi di tempo e il cantante Michele – anche chitarrista – non risulta essere troppo invadente. Anche la sezione ritmica lavora egregiamente, di modo che si arriva alla fine del disco senza avvertire alcuna sensazione di pesantezza.

Bluedeep dei Kröwnn: un album complesso

Bluedeep, il nuovo album dei Kröwnn, è comunque un lavoro complesso e di non facile ascolto e chi cerca la facile struttura strofa / ritornello / assolo, qui non la troverà; o meglio, la troverà, ma inserita in un contesto che la rende adatta ai cultori del doom, che sono preparati a strutture lunghe e complesse e troveranno qui pane per i loro denti.

I brani non sono mai scontati e la loro intricatezza fa sì che ci si trovi ad avere a che fare con svolte inaspettate in direzioni mai banali. Da segnalare che Bluedeep, oltre ai formati classici, sarà disponibile, in versione limitata e numerata, anche in audiocassetta. Al suo interno, una riproduzione dell’immagine di copertina.

