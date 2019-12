Condividi su

Il settimo figlio: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Il settimo figlio è un film d’avventura e di genere fantasy diretto da Sergej Bodrov nel 2014. Il protagonista, Tom Ward, è il settimo figlio di una umile famiglia e, come afferma un’antica profezia, dovrà aiutare il grande Gregory, cacciatore di Streghe, a sconfiggere la temibile Malkin. A causa dell’arrivo di una docile creatura magica, Tom si ritroverà però a dover decidere se sia più giusto seguire il proprio cuore o salvare l’umanità.

Il lungometraggio, liberamente ispirato ad una serie di romanzi fantasy, andrà in onda questa sera, in prima serata su Italia 1. Nel cast, come protagonisti, ritroviamo attori del calibro di Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes e Kit Harington, noto per il ruolo di Jon Snow nella fortunata Saga di Game of Thrones.

Il settimo figlio: trama film con Kit Harington, questa sera su Italia 1

The spook’s apprentice, ciclo letterario che porta la firma di Joseph Delaney, dà i natali al lavoro cinematografico di Bodrov dal titolo Il settimo figlio. Il regista riprende quasi fedelmente la trama dei racconti, ambientando il film in un tempo lontano, non ben definito, quando l’umanità viveva sotto la minaccia costante di un pericoloso gruppo di Streghe.

Gregory, tra i più valorosi cacciatori di Streghe, era riuscito non con semplicità a sconfiggere e ad imprigionare Malkin, la madre di tutte le perfide creature magiche. Alcuni decenni dopo, la Strega Malkin riesce a liberarsi dalla propria prigione di buio e inizia a perseguitare interi villaggi. Solo il potere e l’animo puro di un settimo figlio potrà aiutare Gregory a sconfiggere nuovamente la creatura malefica.

Il settimo figlio: anticipazioni film, la profezia e un atto d’amore per salvare l’umanità

Tom, settimo figlio così come prevede un’antica profezia, mostrerà fin da subito di saper controllare le arti magiche, ma l’incontro con un’incantevole strega finirà per farlo innamorare. La giovane, a sua volta, deciderà di schierarsi dalla parte del ragazzo che ama, finendo per scontrarsi contro la sua stessa zia. Ben presto, grazie alla maga buona, Tom scoprirà che la forza di Malkin può essere arrestate solo grazie ad un atto d’amore.

