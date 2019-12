Condividi su

Governo ultime notizie: Conte “Consenso di Salvini sta scemando”

Continuano gli attacchi a distanza tra il premier Giuseppe Conte e il leader dell’opposizione Matteo Salvini. Il segretario federale del carroccio aveva accusato Conte, in tempi non sospetti, di tradimento. Un’accusa che ha raffreddato ulteriormente i rapporti tra i due ex partner di governo. Ospite a Di martedì su La7, il primo ministro ha parlato sia dell’ex alleato, sia dell’attuale stato di salute del governo giallorosso.

Governo, ultime notizie: Conte soddisfatto dell’esecutivo e assicura che il consenso di Salvini stia calando

Il primo ministro Giuseppe Conte crede che “il consenso di Salvini sta scemando” e ciò sarebbe certificato dai sondaggi (che, ultimamente, danno la Lega al ribasso, mentre cresce Fratelli d’Italia). Il primo ministro crede che “quando c’è una macchina comunicativa che è molto aggressiva anche nel linguaggio, che spinge sulle paure delle persone” l’ascesa e la discesa sono altrettanto rapide. Salvini, nelle ultime uscite, ha attaccato fortemente il premier accusandolo di non aver informato il parlamento e la cittadinanza del Meccanismo europeo di stabilità. La Lega ha anche organizzato una raccolta firme in tutta Italia, nei giorni scorsi, per dire no al fondo salva Stati.

Conte: “situazione più confortevole con questo esecutivo” e preme sulla lotta all’evasione fiscale

Giuseppe Conte parla anche delle differenze tra l’esecutivo gialloverde e quello giallorosso (così rinominati dai media italiani). Il premier si sente “in una situazione più confortevole con questo esecutivo, avendo un programma di governo riformatore ben articolato”.

Tra i temi toccati con maggior intensità da Conte vi è la lotta all’evasione fiscale. Il premier ha ribadito in più occasioni di voler mettere in atto il piano anti-evasione più articolato e contundente degli ultimi anni. Conte sfida i suoi avversari: “se non piace il piano antievasione, cercate di mandarmi a casa”. Il primo ministro, infine, promette che sarà una manovra che frutterà tanto: “c’è un tesoretto di 100 miliardi di euro”.

