Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: Movimento Sardine, quanto vale alle urne

È una domanda ricorrente in queste ultime settimane: ma se il Movimento delle Sardine si schierasse nella politica ufficiale, in quanti lo voterebbero? Si tratta di una movimento di piazza per ora, per il quale un eventuale ingresso in politica è contornato da incertezze di posizionamento ed evoluzioni partitiche. Tra una dichiarazione e una contraddizione, gli istituti specializzati in sondaggi elettorali stanno cominciando a parlare di percentuali per capire quale peso politico avrebbero nel nostro Paese. Secondo Noto, ad esempio, il Movimento delle Sardine varrebbe il 12%, mentre per Repubblica lo voterebbe addirittura il 27% del campione intervistato.

Sondaggi elettorali Euromedia: quanto vale il Movimento delle Sardine

Tuttavia risulta molto difficile fare stime ed elaborare percentuali analizzando un movimento che per ora esiste solo sulle piazze, non ha un programma politico ben definito e guarda principalmente all’abolizione del Dl Sicurezza e al no a Salvini e al populismo in generale. Secondo Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, la difficoltà nel pronunciare stime nei confronti di questo movimento porta comunque al ribasso i valori attuali del consenso elettorale: per ora le Sardine, secondo Euromedia, otterrebbero il 4% dei consensi.

Sondaggi elettorali Euromedia: Ghisleri, “Movimento Sardine in evoluzione”

A La Verità, la Ghisleri ha spiegato che questo Movimento “è in evoluzione”, mentre “i dati sui potenziali elettori sono soltanto una esercitazione numerica”. Non c’è un leader, non c’è un programma, non c’è identità partitica. “Come si fa a dire che avrebbero questa o quella percentuale di voti? A scatola chiusa, secondo le nostre rivelazioni, oggi chi li voterebbe sarebbe il 4,4%”. La storia però insegna: è già successo con i girotondi, dopotutto. Un altro movimento di piazza che alla fine non si è tramutato in una creatura politica e lo stesso potrebbe accadere con le Sardine. La Ghisleri informa che per il 13,8% andrebbero a rafforzare la Lega, mentre per il 18,6% la indebolirebbero.

Sondaggi elettorali Euromedia: il rapporto tra il PD e le Sardine

Resta poi il nodo PD e la Ghisleri è chiara su questo fronte: “Il PD deve riflettere bene su questo movimento. È il sintomo che il suo elettorato è disorientato ed è a disagio rispetto alle scelte fatte finora dal partito”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]