Condividi su

Avincola a Sanremo Giovani 2019: chi è, carriera e biografia del cantante

Simone Avincola è uno dei 10 artisti selezionati per disputarsi i cinque posti che la finale di Sanremo Giovani mette in palio per far parte delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2020. Ai vincitori della finale, che sarà trasmessa da Rai 1 alle 21.30 del 19 Dicembre, faranno compagnia le voci scelte da Area Sanremo e la prima classificata a Sanremo Young.

Dal docu-film al primo album

Romano, 32 anni, Avincola muove i primi passi nella scena underground capitolina e nel 2009 pubblica un EP che ne rivela le doti e gli fa vincere la prima edizione del Premio Stefano Rosso. L’anno seguente vince il Premio Botteghe D’Autore e nel 2013 realizza un docu-film, Stefano Rosso – L’Ultimo Romano, che vincerà molti premi e sarà presentato alla 35° Folkest. Nel 2014 pubblica il suo primo album, Così Canterò Tra Vent’Anni, per Helikonia. Il disco sfoggia le feature di Paolo Giovenchi e Freak Antoni. Molte le recensioni entusiastiche per il debut album di Avincola, che viene inserito da L’Espresso nella Top 10 delle uscite 2014 e coglie il plauso de Il Fatto Quotidiano e l’Unità.

Avincola: Il rapporto con Fiorello

Avincola dà una svolta alla carriera quando, in un locale pubblico romano, sottopone all’attenzione di Fiorello alcuni suoi brani. Lo showman ne rimane favorevolmente colpito e lo vuole con sé nella propria Edicola Fiore, on line, e in #Fuori Programma, su Radio Rai. Da questa esperienza, il cantautore romano trarrà #famoseNserfi, al cui videoclip prende parte anche Fiorello. Il brano riceve un ottimo feedback e godrà dell’ospitalità de L’Espresso. Al conduttore siciliano è anche legato l’esordio di Avincola in TV, precisamente nel 2016 sulle reti Sky e TV8, durante la versione televisiva di Edicola Fiore. La trasmissione sarà l’occasione per far conoscere in anteprima Non Cambierà Mai Niente.

La collaborazione con Sinigallia e il singolo Tra Poco

Tra le molteplici collaborazioni di Simone Avincola, degna di nota quella col collega Riccardo Sinigallia, che condurrà all’interpretazione acustica di Io Mi Fermo Qua, della quale sarà anche prodotto un video.

Nel 2015, la presentazione del suo secondo album in studio, KM28, fa il tutto esaurito all’Auditorium Parco della Musica.

L’anno seguente, dà il primo assalto a Sanremo Giovani con Porto Fuori Il Cane, tra i migliori 60 brani di quell’edizione. Dopo un estensivo cammino di ricerca e sperimentazione, il 18 Gennaio 2019 fa conoscere il singolo Tra Poco.

Come Avincola spiega Un Rider

Avincola sarà presente alla finalissima di Sanremo Giovani con il brano Un Rider, manifesto dell’esistenza piena di ostacoli e del disincanto di molti trentenni della nostra epoca. Ecco come l’artista ce lo presenta: “Un rider vuole raccontare, attraverso le immagini di una storia d’amore sospesa tra desiderio e rassegnazione, le difficoltà che molte persone si trovano ad affrontare con un lavoro ripetitivo e spesso alienante nella gig economy di tutti i giorni. Ho scelto questo tema, perché la mia vita si divide davvero tra consegne e canzoni. Mi piace l’idea di stimolare con leggerezza un argomento di cui si parla tanto ma che si conosce poco nel profondo”. A detta di molti, Avincola è uno dei più seri candidati a far parte della rosa dei prescelti per Sanremo.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]