Concorso Personale Ata Calabria 2020: 612 posti, ecco il bando Miur

Il nuovo bando di concorso personale Ata è disponibile sul sito del Miur: in tutto sono oltre 11 mila i posti a disposizione nel 2020 e di questi 612 sono riservata alla Calabria e ripartiti tra le sue 5 province. C’è tempo fino all’ultimo giorno dell’anno per inviare la domanda di partecipazione. Andiamo a scoprire i posti disponibili nel dettaglio e i requisiti richiesti.

Concorso personale Ata 2020: i posti disponibili

Nella tabella seguente, così come indicato sul bando di concorso ufficiale, i posti disponibili ripartiti per Regione e Provincia di riferimento.

Regione Provincia Posti provinciali disponibili per il profilo professionale di Collaboratore scolastico Numero minimo di contratti a tempo pieno Numero massimo di contratti a tempo parziale al 50% Abruzzo 386 213 346 Chieti 50 40 20 L’Aquila 68 – 136 Pescara 90 84 12 Teramo 178 89 178 Basilicata 162 73 154 Matera 70 58 – Potenza 92 15 154 Calabria 612 119 986 Catanzaro 68 – 136 Cosenza 283 18 530 Crotone 61 12 98 Reggio Calabria 181 78 206 Vibo Valentia 19 11 16 Campania 2.536 1.368 2.258 Avellino 142 72 140 Benevento 117 110 14 Caserta 384 245 278 Napoli 1.392 479 1.826 Salerno 501 462 – Emilia Romagna 550 343 404 Bologna 136 62 148 Ferrara 19 13 12 Forlì-Cesena 69 18 102 Modena 64 29 70 Parma 55 50 – Piacenza 2 1 2 Ravenna 147 129 36 Reggio Emilia 35 18 34 Rimini 23 23 – Friuli Venezia Giulia 40 22 36 Gorizia – – – Pordenone – – – Trieste 35 22 26 Udine 5 – 10 Lazio 1.728 1.235 956 Frosinone 262 155 214 Latina 189 174 – Rieti 97 11 172 Roma 1.180 895 570 Viterbo – – – Liguria Genova 53 49 8 Imperia 43 35 16 La Spezia 23 9 28 Savona 9 8 2 Lombardia 392 222 332 Bergamo 5 3 4 Brescia 162 41 242 Como – – – Cremona 11 10 – Lecco 13 7 12 Lodi – – – Mantova – – – Milano 60 55 10 Monza e Brianza – – – Pavia 69 40 58 Sondrio 6 3 6 Varese 66 63 – Marche 259 246 26 Ancona 79 74 10 Ascoli Piceno 85 84 2 Macerata 29 28 2 Pesaro-Urbino 66 60 12 Molise 82 67 30 Campobasso 41 36 10 Isernia 41 31 20 Piemonte 498 318 360 Alessandria 38 28 20 Asti – – – Biella – – – Cuneo 30 26 8 Novara 21 17 12 Torino 369 211 316 Verbano-Cusio-Ossola 33 32 2 Vercelli 5 4 2 Puglia 1.611 1.009 1.204 Bari 530 513 34 Brindisi 163 151 24 Foggia 259 123 272 Lecce 441 222 438 Taranto 218 – 436 Sardegna 205 128 142 Cagliari 123 61 124 Nuoro 35 26 18 Oristano 29 28 – Sassari 18 13 – Sicilia 952 491 922 Agrigento 115 43 144 Caltanissetta 81 30 102 Catania 250 209 82 Enna 45 – 90 Messina 119 57 124 Palermo 61 – 122 Ragusa 80 49 62 Siracusa 62 14 96 Trapani 139 89 100 Toscana 595 386 418 Arezzo 48 38 20 Firenze 195 155 80 Grosseto 22 – 44 Livorno 71 27 88 Lucca 119 66 106 Massa Carrara 39 25 28 Pisa 54 46 16 Pistoia 5 3 4 Prato 13 6 14 Siena 29 20 18 Umbria 179 145 68 Perugia 160 132 56 Terni 19 13 12 Veneto 348 146 404 Belluno – – – Padova 25 9 32 Rovigo 30 23 14 Treviso 102 59 86 Venezia 115 – 230 Verona 59 43 32 Vicenza 17 12 10 TOTALE 11.263 6.632 9.100

Concorso personale Ata 2020: i requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso personale Ata sarà necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Sarà necessario avere il diploma di scuola secondaria di primo grado e inoltre aver svolto per almeno 10 anni (anche non continuativi ma obbligatoriamente dovranno essere inclusi il 2018 e il 2019) servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, come dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari per lo svolgimento di tali servizi.

Ovviamente bisognerà possedere anche tutti gli altri requisiti generici, condizione indispensabile per l’accesso ai concorsi pubblici.

Entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso andrà presentata entro e non oltre le ore 14 di martedì 31 dicembre. La domanda andrà presentata solo ed esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive tramite credenziali SPID, oppure mediante il portale Istanze On Line (POLIS) nell’area riservata del sito del Miur.

