Concorsi pubblici 2020: fino a 500 mila assunzioni, i requisiti

Il posto fisso è stata l’aspirazione di molti italiani, soprattutto negli anni addietro. Poi ci si è abituati al precariato e alla flessibilità, ma adesso, con una crisi i cui effetti ancora si fanno sentire, l’ideale del posto fisso sta tornando in auge. Per questo motivo può essere molto interessante dare un’occhiata ai concorsi pubblici che partiranno nel 2020: sono davvero numerosi e sono previste fino a 500 mila assunzioni. Ecco una breve panoramica sintetica su quello che ci aspetta in materia di concorsi pubblici.

Concorsi pubblici: Aeronautica ed Esercito

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso Aeronautica finalizzato al reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di 1 anno (VPF1). Degli 800 posti, 770 unità riguardano categorie varie che saranno assegnate alle Forze Armate, mentre i restanti 30 posti troveranno impiego nel comparto incursori. Per un maggiore approfondimento clicca qui.

Interessante anche il concorso Esercito previsto nel 2020 che prevede il reclutamento di 7 mila VFP1. Posti che saranno ripartiti in 4 blocchi differenti, le cui tempistiche di candidatura variano in base al blocco stesso. Tra le unità vi saranno quelle reclutate nelle Forze Armate, a cui si aggiungono elettricisti, idraulici, muratori, fabbri, falegnami, meccanici e operatori equestri. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a cliccare su questa pagina.

Concorsi 2020: stabilizzazione precari scuola

È arrivato di recente l’ok del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto Salvaprecari, nel quale si prevede la stabilizzazione di 24 mila docenti precari, a cui poi si aggiunge un nuovo concorso straordinario finalizzato all’assunzione di ulteriori 24.500 unità. I diretti interessati sono coloro i quali hanno svolto almeno 3 anni di servizio nell’ultimo decennio, almeno 1 anno di servizio nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre e siano in possesso di un titolo di studio per la classe di concorso richiesta. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare questo articolo.

Concorso Aci: le info in sintesi

Due bandi di concorso Aci 2020 per l’assunzione con contratto a tempo determinato, con oltre 300 posti disponibili, sia per diplomati sia per laureati. Il primo concorso (aperto ai diplomati) è finalizzato al reclutamento di 63 unità, mentre il secondo prevede l’assunzione di 242 persone. Per approfondire, clicca qui.

Concorsi pubblici 2020 Inps e Agenzia delle Entrate

In arrivo bandi di concorso anche per lavorare nell’Inps e all’Agenzia delle Entrate. Per la fine del mese di novembre, infatti, è previsto un nuovo bando di concorso Inps finalizzato al reclutamento di 1.869 unità, ma nel 2020 i posti a disposizione dovrebbero superare in totale le 5.000 unità.

Anche l’Agenzia delle Entrate farà una importante campagna di reclutamento nel 2020, per un totale previsto di 2.600 assunzioni, tra cui 2.300 figure non dirigenziali e 300 dirigenti. In merito si attendono comunque aggiornamenti più concreti sull’uscita del bando, sui i requisiti richiesti e sulle modalità di partecipazione.

