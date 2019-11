Condividi su

Concorso Esercito 2019/2020: bando 7mila posti in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2019 è possibile consultare il bando integrale del concorso Esercito che prevede per il 2020 il reclutamento di 7 mila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito. Andiamo quindi a fornire le principali informazioni utili sull’argomento, a cominciare dai posti disponibili, proseguendo con i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso.

Concorso Esercito 2020: posti disponibili e scadenza domande

Per il 2020 si prevede il reclutamento di 7 mila VFP1, come anticipato, che saranno ripartiti in quattro blocchi di incorporamento. Di seguito la ripartizione:

1 ° blocco (incorporazione prevista per il mese di giugno): 1.750 posti: 1.655: incarico principale Forze Armate; 20: elettricista infrastrutturale; 20: idraulico infrastrutturale; 20: muratore; 10: fabbro; 20: falegname 3: meccanico di mezzi piattaforme; 2: operatore equestre.

(incorporazione prevista per il mese di giugno): 1.750 posti:

La domanda di partecipazione andrà presentata dal 19 novembre fino al 18 dicembre 2019 per i nati dal 18 dicembre 1994 al 18 dicembre 2001, estremi compresi.

2° blocco (incorporazione prevista per settembre 2020): 1.750 (la ripartizione avverrà come sopra).

In questo caso la domanda di partecipazione andrà presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020 per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002, estremi compresi.

3° blocco (incorporazione prevista per dicembre 2020): 1.750 posti (ripartizione come sopra).

Per il 3° blocco la domanda andrà presentata dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020, per i nati dal 17 giugno 1995 al 17 giugno 2002, estremi compresi.

4° blocco (incorporazione prevista nel mese di marzo): 1.750 posti (ripartizione come sopra).

La domanda andrà presentata dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020, per i nati dal 1° ottobre 1995 al 1° ottobre 2002, estremi compresi.

Il 10% dei posti disponibili è riservato a:

Diplomati presso le Scuole militari;

Assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito;

Assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per assistenza familiari e orfani del personale della Marina militare;

Assistiti dell’Opera nazionale figli degli Aviatori;

Assistiti dell’Opera nazionale per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri;

Figli di militari deceduti in servizio.

Concorso Aeronautica 800 posti con diploma: bando e requisiti

Concorso Esercito 2019-2020: requisiti richiesti

Per candidarsi al Concorso Esercito 2020, sarà necessario essere in possesso di determinati requisiti, che sono poi quelli richiesti per ogni concorso pubblico. Ricapitolando, occorre:

Avere cittadinanza italiana;

Godere dei diritti civili e politici;

Aver compiuto il 18ç anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

Non essere stati condannati per delitti non colposi e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione;

Aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Aver tenuto condotta incensurabile;

Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche lesivi della Costituzione e delle ragioni di sicurezza dello Stato;

Idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate come VFP1;

Avere esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcol e l’uso anche occasionale di sostanze stupefacenti, psicotrope e a scopo non terapeutico.

Infine, chi si candida per ruoli specifici (muratore, fabbro, idraulico, etc.) dovrà anche possedere i titoli richiesti in appendice al bando, che potete consultare nella sua versione integrale cliccando su questa pagina.

Concorso Aci 2019-2020: requisiti e posti a tempo indeterminato

Come inviare la domanda di partecipazione

La domanda dovrà essere presentata per via telematica su portale concorsi.difesa.it. Per accedere i candidati dovranno possedere le credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale (SPID). Occorrerà registrarsi al portale: solo dopo questo step sarà possibile compilare la domanda di partecipazione, indicando lo specifico concorso al quale intendono partecipare. Nel modulo bisognerà indicare i propri dati anagrafici e le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarandoli tramite apposita autocertificazione.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]