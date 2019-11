Condividi su

Concorso Aci 2019-2020: requisiti e posti a tempo indeterminato

Concorso Aci 2019-2020 al via, con due bandi di concorso che mettono a disposizione diversi posti con contratto a tempo indeterminato, una buona parte dei quali è però riservata a chi è già personale di ruolo nell’Automobile Club d’Italia. In ogni caso i concorsi sono due, mettono in palio oltre 300 posti e sono riservati rispettivamente a diplomati e laureati. Ecco i requisiti richiesti, il numero preciso dei posti a disposizione e i ruoli da ricoprire con informazioni sulla tipologia di contratto, sulla retribuzione e sulle figure ricercate.

Concorso Aci 2019-2020: posti disponibili

Il primo concorso Aci è finalizzato al reclutamento di 63 unità ed è aperto ai soggetti diplomati. Il secondo concorso mira all’assunzione di 242 figure, che siano in possesso di laurea. Procediamo con ordine e andiamo a fornire le principali informazioni relative ai due concorsi.

Concorso Aci 63 posti: requisiti e altre informazioni utili

Iniziamo dal concorso che mette a disposizione 63 posti per rispettivi dipendenti inquadrati nell’Area B, profilo amministrativo, livello economico B1. Il titolo richiesto è il diploma di scuola media superiore, pertanto non sarà necessario essere laureati.

Le prove di selezione saranno due. La prima è un test di 120 quesiti a risposta multipla che verterà su materie di diritto amministrativo, disciplina del lavoro pubblico, elementi di diritto civile, elementi di informatica, cultura generale, conoscenza della lingua inglese, attitudine personale, capacità logico-deduttive e linguistiche. Per rispondere alle domande del primo test si avrà un’ora di tempo. I candidati che supereranno la prima prova passeranno alla seconda e ultima, ovvero il colloquio orale.

Per presentare la domanda (sul sito dell’Aci) bisognerà attendere le ore 12 di mercoledì 11 dicembre 2019 e si avrà tempo fino alle ore 11.59 di venerdì 10 gennaio 2019.

Concorso Aci 242 posti: requisiti e altre informazioni utili

Proseguiamo con il bando di concorso più corposo, visto che mira al reclutamento di 242 unità. I nuovi dipendenti saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, Area C, livello economico C1, con una retribuzione che dovrebbe raggiungere circa 1.700 euro mensili. I 242 nuovi dipendenti saranno ripartiti nel modo seguente: 200 impieganti nel comparto amministrativi; 42 impiegati da ripartire in altri settori in base alle competenze (turismo, web comunication, contrattistica, etc.).

Quindi, per potersi candidare al concorso finalizzato al reclutamento dei 200 impiegati amministrativi, sarà necessario essere in possesso di una laurea. Chi passerà la selezione dovrà lavorare in una delle sedi territoriali Aci. Per presentare la domanda sul sito dell’Aci si avrà tempo fino alle ore 12 di giovedì 5 dicembre 2019.

