Dove vedere Everton-Arsenal in diretta tv e streaming

Everton-Arsenal, match valido per la 18a giornata della Premier League 2019/2020, si disputerà sabato 21 dicembre alle ore 13:30 al Goodison Park.

Everton e Arsenal sono alla disperata ricerca di tre punti

Everton-Arsenal sarà il lunch match che aprirà il programma della 18a giornata di Premier League. Entrambe le squadre non stanno passando un gran momento di forma: una vittoria potrebbe risollevare le sorti in campionato sia dei Toffees che dei Gunners.

Dopo aver esonerato Marco Silva, l’Everton ha affidato la propria panchina ad interim all’idolo di casa Duncan Ferguson, in attesa di una risposta definitiva da parte di Carlo Ancelotti, che sembra essere disposto ad accettare l’offerta proposta dal presidente Kenwright. I Toffees occupano momentaneamente la 16a posizione in classifica, distanziandosi di sole tre lunghezze dalla zona retrocessione e hanno raccolto quattro punti negli ultimi due incontri con l’allenatore scozzese alla guida tecnica.

Situazione simile quella che riguarda l’Arsenal. Dopo aver esonerato Emery, la squadra londinese si è affidata a Ljungberg nelle vesti di traghettatore, ma ora il nuovo coach sarà Arteta. I Gunners occupano la 10a posizione in classifica e hanno portato a casa cinque punti nelle ultime cinque giornate. Nell’ultimo turno, la squadra londinese ha perso per 0-3 contro il City di Guardiola, a dimostrazione di come l’allenatore svedese non abbia dato una vera e propria svolta.

I precedenti di Everton-Arsenal

Negli ultimi quattro precedenti al Goodison Park, entrambe le squadre si sono imposte sull’altra per due volte ciascuna. L’ultimo incontro risale all’aprile di quest’anno, che ha visto uscire dal campo vincenti i padroni di casa per 1-0.

Le probabili formazioni del match

EVERTON – Molti dubbi di formazione per Ferguson, che deve fare a meno di Gbamin, Schneiderlin, Gomes e Walcott infortunati; in dubbio anche Delph e Sidibé. A questi si aggiunge la strana situazione che vede messo in discussione Moise Kean, subentrato a gara in corso contro lo United e sostituito dopo 18 minuti per scelta tecnica. In porta ci sarà come di consueto il nazionale inglese Pickford; sicuri del posto da titolare Digne, Iwobi e Richarlison.

ARSENAL – Anche Ljungberg è alle prese con qualche infortunio di troppo: non saranno della partita Bellerin, Ceballos, Holding e Tierney. A questi si aggiunge Sokratis, che sarà assente per squalifica. Titolari Leno in porta e David Luiz in difesa, così come Torreira a centrocampo. In avanti Ozil agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Lacazette e Aubameyang.

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Bernard, Davies, Sigurdsson, Iwobi; Calvert-Lewin, Richarlison.

Arsenal (3-4-1-2): Leno; Chambers, Luiz, Mustafi; Maitland-Niles, Guendouzi, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

Dove vedere Everton-Arsenal in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

