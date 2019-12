Condividi su

Prossimo turno Premier League: calendario e orari giornata 18

Chi non si ferma mai risiede in Terra d’Albione. Infatti la Premier League, come da longeva tradizione, non si fermerà nemmeno per le festività di fine anno. Ma, prima del celebre Boxing Day programmato per il giorno di Santo Stefano, il massimo campionato inglese dovrà affrontare la sua diciottesima giornata. Ecco di seguito il programma completo del turno, che non vedrà scendere in campo la capolista Liverpool in casa del West Ham, complice l’impegno nella finale della Coppa del Mondo per Club da disputare contro il Flamengo.

Prossimo turno Premier League: i match del sabato

Sabato, alle ore 13:30, si gioca Everton-Arsenal. I Toffees – in attesa di annunciare Carlo Ancelotti – sono opposti ad una big per la terza volta consecutiva: stavolta è il turno dei Gunners, che non riescono più ad imbeccare una serie positiva di risultati.

Alle ore 16:00 sono programmati cinque match:

Aston Villa-Southampton è un autentico scontro salvezza. Infatti sia i Villans che i Saints occupano due delle peggiori posizioni in classifica.

Bournemouth-Burnley vede affrontarsi le Cherries, vittoriose dopo lungo tempo nell’ultimo turno, contro i Clarets, tornati anch’essi a gioire dopo qualche partita di appannamento.

In Brighton-Sheffield United i Seagulls provano a stare il più lontano possibile dalla zona retrocessione, mentre le Blades vogliono chiudere al meglio un ottimo anno.

Newcastle-Crystal Palace è una sfida nella quale sia i Magpies che le Eagles cercheranno di vincere per provare a stare nella parte sinistra della classifica.

Norwich-Wolverhampton varrà molto per i Canaries, sempre lontani dalla zona salvezza. I Wolves necessitano fare bottino pieno per provare ad entrare in zona Europa.

Alle ore 18.30 il big match tanto atteso: Manchester City-Leicester. Servono altre risposte ai Citizens, pronti ad affrontare un match da capogiro contro le Foxes seconde in classifica.

I match della domenica

Nella domenica di Premier League si disputeranno gli ultimi due match del turno.

Alle ore 15:00 c’è Watford-Manchester United, che vede gli Hornets in piena crisi e a serio rischio retrocessione affrontare i Red Devils, pronti ad accorciare verso la zona Champions League.

Questo perché alle ore 17:30 andrà in scena il super derby londinese Tottenham-Chelsea. Gli Spurs hanno un’ottima occasione per agganciare i Blues, reduci da quattro ko nelle ultime cinque uscite di campionato.

