Un Rider di Avincola: testo e significato canzone a Sanremo Giovani 2019

Simone Avincola è uno dei 10 finalisti di Sanremo Giovani 2019 con la canzone Un Rider. Nato a Roma nel 1987 e considerato uno dei cantautori italiani più interessanti nello scenario della musica underground, è stato lanciato da Fiorello nel programma Edicola Fiore.

Un Rider: significato del brano

Un rider è il brano autobiografico di Avincola, prodotto con Leave Music. Dietro il racconto di una storia d’amore finita si cela il racconto di vita di un “fattorino in bici” che Simone utilizza come metafora per descrivere la vita non sempre tutta “rosa e fiori” di un cantante. “Il mio mestiere è quello di fare consegne, sono realmente un ryder, per cui ho voluto raccontare in maniera un po’ leggera quello che succede a chi svolge un lavoro come il mio“, sono queste le parole che utilizza il cantautore indie per descrivere il proprio testo. Continua dicendo che: “quella che un pochino mi emoziona di più a livello personale è la frase che dice: “e chi lo sa se la mia vita è tutta qua, la ringrazio della mancia, si ma, se è tutta una goccia ti voglio vicino, sai, da solo non faccio mai in tempo ad arrivare per primo, mai“, in cui racchiude le paure di un artista esordiente che si ritrova davanti a qualcosa di più grande di lui e crede di potercela fare con più facilità se al suo fianco trova una persona che lo ama veramente per quello che è e non per ciò che appare dai testi.

Testo della canzone di Avincola

Ho spento il mio cellulare

va be diciamo che ho spento la suoneria

e non ho voglia di stare a girare

pedalare pedalare

cos’hai nel frigo che è andato

il mio cuore ghiacciato

che è tutta la notte che piange

e si scioglie

che è tutta la notte che piange

e si scioglie

adesso come facciamo

Ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

adesso come facciamo

Ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

Ho spento il mio cellulare

va be diciamo che ho fuso la batteria

e non ho voglia di stare a guardare

la foto di noi che scompare

e chi lo sa se la mia vita è tutta qua

la ringrazio della mancia, si ma

se è tutta una goccia ti voglio vicino

sai, da solo non faccio mai in tempo

ad arrivare per primo, mai

adesso come facciamo

Ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

adesso come facciamo

Ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

E mentre la mia bici

si fa tutta la salita

cerco gli occhi di qualcuno

ma alla fine qui è finita

qualcuno che mi vuole bene

che mi vuole bene

che mi vuole bene

che mi vuole

E mentre la mia bici

si fa tutta la discesa

ti ritrovo qui

con le buste della spesa

adesso come facciamo

a dire ancora ti amo

a dire ancora

Ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

adesso come facciamo

Ho provato a fare finta di niente

adesso che non sei qui

a dire ancora ti amo

ho provato a fare il conto dei giorni

quasi come nei film

quasi come nei film.

