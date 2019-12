Condividi su

Everton-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 13:30 di sabato 21 dicembre presso lo stadio Goodison Park di Liverpool, scenderanno in campo Everton e Arsenal. La partita sarà valida per la 18esima giornata di Premier League.

L’Everton, che occupa la sedicesima posizione in classifica a 18 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Manchester United per 1-1. Un buon periodo per i Toffees, che solo la settimana precedente avevano battuto tra le proprie mura amiche il Chelsea. Ora il terzo big match consecutivo e, in attesa dell’ufficialità di Carlo Ancelotti, in panchina siederà ancora una volta Duncan Ferguson.

L’Arsenal ora si trova al decimo posto in classifica a 22 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Manchester City per 0-3. Brutta stagione per i gunners, che fanno una fatica tremenda ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi. È stato ufficializzato il nuovo allenatore: sarà Mikel Arteta.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due compagini l’Arsenal ha un bottino 7 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

L’Everton arriva all’appuntamento con la seconda peggior differenza reti (-9 reti).

La partita sarà diretta dal signor Kevin Friend, assistito dai guardalinee Adrian Holmes e Mark Scholes. Addetti al VAR saranno Graham Scott e l’assistente Andy Halliday.

Le probabili formazioni di Everton-Arsenal

EVERTON (4-4-2): J. Pickford, Yerry Mina, M. Holgate, S. Coleman, M. Keane, L. Baines, Bernard, Tom Davies, Alex Iwobi, D. Calvert-Lewin, Richarlison

Allenatore: Ferguson

ARSENAL (3-4-3): Bernd Leno, S. Papastathopoulos, David Luiz, C. Chambers, A. Maitland-Niles, Mesut Ozil, L. Torreira, M. Guendouzi, Nicolas Pepe, G. Martinelli Silva, P. Aubameyang

Allenatore: Arteta

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.42, mentre la vittoria degli ospiti è 2.79. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.7.

