Condividi su

Aston Villa-Southampton: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 21 dicembre alle ore 16:00 allo stadio Villa Park di Birmingham si affronteranno Aston Villa e Southampton. Lo scontro sarà valido per la 18esima giornata di Premier League.

L’Aston Villa attualmente occupa la quartultima piazza in classifica con 15 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro lo Sheffield United per 2-0. Dopo il faraonico mercato estivo ci si aspettava almeno qualcosina in più dai Villans, ma tutto ciò è dettato dal più classico processo di crescita per una neopromossa.

Il Southampton, terzultimo in classifica con 15 punti, proviene dalla sconfitta in casa contro il West Ham United per 0-1. Un ko arrivato dopo due successi di fila per una squadra che non è più quella di qualche anno fa e che ogni stagione fa fatica a tenersi a galla.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni lo Southampton ha fatto registrare 4 vittorie, l’Aston Villa 3, stesso numero per quanto riguarda i pareggi.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con la quarta peggior difesa (30 reti), mentre gli ospiti hanno la peggior difesa (36 reti), il quarto peggior attacco (18 reti) e la quarta peggior differenza reti (-18).

Il direttore di gara sarà il signor Craig Pawson, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lee Betts e Ian Hussin. Addetti al VAR saranno Stuart Attwell e l’assistente Simon Beck

Le probabili formazioni di Aston Villa-Southampton

ASTON VILLA (4-5-1): Tom Heaton, Matt Targett, F. Guilbert, Bjorn Engels, K. Hause, M. Nakamba, Douglas Luiz, John Mcginn, A. El Ghazi, J. Grealish, W. Moraes

Allenatore: Dean Smith

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): A. Mccarthy, J. Stephens, R. Bertrand, C. Soares, Jan Bednarek, P. Hojbjerg, J. Ward-Prowse, N. Redmond, M. Djenepo, Shane Long, Danny Ings

Allenatore: Ralph Hasenhüttl

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.36, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 2.91. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.65.

Considerata l’importanza di questo scontro salvezza, una buona giocata potrebbe essere il Goal.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]