Supercoppa Juve-Lazio 2019: data, dove si gioca e pronostico

Domenica 22 dicembre 2019 è il giorno della Supercoppa Italiana, la partita tra Juventus e Lazio che deciderà la vincitrice del primo trofeo di questa stagione, ma anche l’ultimo della vecchia, perché vede scontrarsi la vincitrice dello scudetto del campionato di Serie A 2018/2019 e la vincitrice della Coppa Italia. Ecco dove si gioca la partita, a che ora, quali sono le probabili formazioni che scenderanno in campo e la favorita secondo i pronostici.

Supercoppa Juve-Lazio 2019: quando e a che ora si gioca

La 32esima edizione di Supercoppa Italiana vedrà sfidarsi Juventus e Lazio. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre, il fischio d’inizio ci sarà alle 17.45, ora italiana. Non sarà una partita che si giocherà all’interno dei confini nazionali, ma ancora una volta lo spettacolo sarà in trasferta, più precisamente in Arabia Saudita, allo Stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, che può contenere fino a 25 mila spettatori.

Dove vedere Juventus-Lazio in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, a partire dalle 17.30. Chi sarà impossibilitato a sedersi comodamente davanti al televisore, potrà usufruire dello streaming e quindi vedere il match sempre in diretta su PC, smartphone o tablet sintonizzandosi su RaiPlay.

Supercoppa Juve-Lazio 2019: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo domenica 22 dicembre alle ore 17.45.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All: Sarri.

(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All: Sarri. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Inzaghi.

Juventus-Lazio: finale di Supercoppa italiana, il pronostico

La partita è abbastanza equilibrata, soprattutto dopo la vittoria dei biancocelesti sui bianconeri in campionato. Tuttavia, per i bookmakers è la Juventus la squadra favorita per la vittoria della Supercoppa. Facendo una media delle quote promosse dai principali bookmakers, una vittoria della Juventus è data da 2.00 a 2.05, mentre un pareggio si situa attorno al 3.10. Una vittoria dei biancocelesti, invece, è quotata mediamente a 4.00.

