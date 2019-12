Condividi su

Newcastle-Crystal Palace: probabili formazioni, pronostico e quote

Newcastle-Crystal Palace è uno dei match in programma della 18esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto sabato 21 dicembre alle ore 16:00 presso lo stadio St.James’ Park di Newcastle.

Il Newcastle, che al momento occupa l’undicesima piazza in classifica con 22 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Burnley per 1-0. Questa ha interrotto una mini striscia positiva di tre incontri che ha fatto risalire la china ai Magpies, prima pericolanti e ora al riparo dai guai, ma non troppo.

Il Crystal Palace si ritrova in nona posizione in classifica a 23 punti, ed è reduce dal pareggio in casa contro il Brighton & Hove Albion per 1-1. Buona stagione fin qui per le Eagles, che come obiettivo stagionale si pongono una salvezza tranquilla.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, il Newcastle ha fatto registrare 4 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi.

I padroni di casa giungono all’appuntamento con il terzo peggior attacco (17 reti), mentre il Crystal Palace ha la quinta miglior difesa (19 reti) e il secondo peggior attacco (15 reti).

Il match sarà arbitrato dal signor Simon Hooper, che sarà assistito dai guardalinee Richard West e Derek Eaton. Addetti al VAR saranno Chris Kavanagh e l’assistente Sian Massey-Ellis

Le probabili formazioni di Newcastle-Crystal Palace

NEWCASTLE (5-4-1): M. Dubravka, J. Willems, J. Manquillo, Fabian Schar, Paul Dummett, F. Fernandez, J. Shelvey, C. Atsu, Isaac Hayden, M. Almiron, Joelinton

Allenatore: Steve Bruce

CRYSTAL PALACE (3-5-2): V. Guaita, J. Tomkins, Martin Kelly, Gary Cahill, J. Riedewald, C. Kouyate, L. Milivojevic, J. Mcarthur, A. Townsend, W. Zaha, Jordan Ayew

Allenatore: Roy Hodgson

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers danno la vittoria dei padroni di casa a 2.56, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 3.03. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.10.

Match fra compagini di centro classifica e una buona giocata potrebbe essere l’X.

