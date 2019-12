Condividi su

Norwich-Wolverhampton: probabili formazioni, pronostico e quote

Norwich-Wolverhampton sarà uno dei match della 18esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto per le ore 16:00 di sabato 21 dicembre presso lo stadio Carrow Road di Norwich.

Il Norwich attualmente staziona in penultima posizione in classifica con 12 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Leicester per 1-1. Fin qui brutta stagione per la squadra neopromossa, che sembra non dare le garanzie necessarie per una permanenza in massima serie.

Il Wolverhampton, che attualmente si ritrova in ottava posizione in classifica con 24 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Tottenham per 1-2. Tutto sommato non male la prima parte di stagione dei Wolves, considerate anche le energie consumate in tutta la trafila di preliminari e playoff in Europa League da luglio in poi.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi quattro incontri fra le due compagini il Wolverhampton ha fatto registrare 1 vittoria, 1 sconfitta e 2 pareggi.

Il Norwich arriva all’appuntamento con la seconda peggior difesa (35 reti), il quinto peggior attacco (18 reti) e la terza peggior differenza reti (-17 reti).

L’arbitro sarà il signor Peter Bankes, che sarà assistito dai guardalinee Daniel Cook e Marc Perry. Addetti al VAR saranno Jonathan Moss e l’assistente Peter Kirkup

Le probabili formazioni di Norwich-Wolverhampton

NORWICH (4-5-1): Tim Krul, Sam Byram, Ben Godfrey, C. Zimmermann, Max Aarons, A. Tettey, E. Buendia, Kenny Mclean, O. Hernandez, T. Cantwell, Teemu Pukki

Allenatore: Daniel Farke

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Rui Patricio, Conor Coady, Jonny, Romain Saiss, Matt Doherty, L. Dendoncker, Ruben Neves, J. Moutinho, Adama Traore, Diogo Jota, Raul Jimenez

Allenatore: Nuno Espírito Santo

Le quote e il pronostico del match

Stando a quanto riportato dai bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 3.82, mentre quella degli ospiti è quotata a 1.95. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.75.

Gli ospiti dovrebbero riuscire ad uscire indenni dal match, perciò si consiglia un X2.

