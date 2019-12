Condividi su

Bournemouth-Burnley: probabili formazioni, pronostico e quote

Bournemouth-Burnley sarà una delle partite della 18esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto sabato 21 dicembre alle ore 16:00 presso il Vitality Stadium di Bournemouth.

Il Bournemouth oggi occupa la quattordicesima posizione in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Chelsea per 0-1. Dopo la crisi, le Cherries sono resuscitate approfittando la crisi dei Blues. Ora serve continuità e questo sarà un match da vincere.

Il Burnley, che al momento si trova in dodicesima posizione in graduatoria a 21 punti, è reduce dalla vittoria in casa contro il Newcastle United per 1-0. Rendimento altalenante per i Clarets nelle ultime settimane, come dimostrano le due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier. Servirà fare punti in questo incrocio salvezza.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi sei scontri diretti, il Burnley ha fatto registrare 4 vittorie e 2 sconfitte.

Il Burnley è la squadra con la quinta peggior difesa (29 reti) del campionato.

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Stuart Attwell, che sarà coadiuvato dagli assistenti Daniel Cook e Simon Long. Addetti al VAR saranno Peter Bankes e l’assistente Simon Beck.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Burnley

BOURNEMOUTH (4-5-1): A. Ramsdale, Chris Mepham, Jack Simpson, S. Francis, Diego Rico, Lewis Cook, J. Lerma, Ryan Fraser, Dan Gosling, P. Billing, Joshua King

Allenatore: Eddie Howe

BURNLEY (4-3-3): Nick Pope, J. Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters, P. Bardsley, A. Westwood, Jack Cork, J. Hendrick, D. Mcneil, A. Barnes, Chris Wood

Allenatore: Sean Dyche

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.3, con quella degli ospiti quotata a 3.15. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.44.

Match che si prevede equilibrato e molto chiuso, l’Under 2.5 può rappresentare una giocata vincente.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]