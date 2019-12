Condividi su

Watford-Manchester United: probabili formazioni, pronostico e quote

Al Vicarage Road Stadium di Watford, alle ore 15:00 di domenica 22 dicembre, scenderanno in campo Watford e Manchester United. Lo scontro sarà valido per la 18esima giornata di Premier League.

Il Watford oggi occupa la coda della classifica con 9 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Liverpool per 2-0. La retrocessione si avvicina sempre di più e gli Hornets non riescono più a reagire. Finalisti di FA Cup solo pochi mesi fa, ora stanno portando avanti una stagione da incubo.

Il Manchester United è sesto in classifica con 25 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro l’Everton per 1-1. Dopo un lungo periodo di appannamento, i Red Devils sembrano aver trovato la fiducia giusta e ora sono rientrati in corsa per un posto in Champions League.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni lo United ha fatto registrare 9 vittorie e 1 sconfitta.

Il Watford arriva all’appuntamento con la terza peggior difesa (32 reti), il peggior attacco (9 reti) e la quinta peggior differenza reti (-23 reti).

Il match sarà arbitrato dal signor Lee Mason, che sarà assistito dai guardalinee Scott Ledger e Simon Long. Addetti al VAR saranno Martin Atkinson e l’assistente Stephen Child.

Le probabili formazioni di Watford-Manchester United

WATFORD (3-5-2): Ben Foster, A. Mariappa, C. Cathcart, C. Kabasele, Kiko Femenia, A. Doucoure, Will Hughes, G. Deulofeu, E. Capoue, Troy Deeney, Ismaila Sarr

Allenatore: Nigel Pearson

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): David De Gea, Luke Shaw, V. Lindelof, H. Maguire, A. Wan-Bissaka, S. Mctominay, Fred, J. Lingard, A. Martial, M. Rashford, Daniel James

Allenatore: Ole Gunnar Solskjær

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa viene proposta a 4.37, mentre quella degli ospiti è quotata a 1.8. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.85.

Considerando il momento delle due squadre, si consiglia di giocare il 2.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]