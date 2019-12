Condividi su

Tottenham-Chelsea: probabili formazioni, pronostico e quote

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, alle ore 17:30 di domenica 22 dicembre, si disputerà Tottenham-Chelsea. La partita sarà valevole per la 18esima giornata di Premier League.

Il Tottenham ora occupa la quinta posizione in classifica con 26 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Wolverhampton per 1-2. Gli Spurs con l’avvento di Mourinho hanno risollevato la testa dopo un periodo buio e, in caso di successo in questo sentitissimo derby londinese, aggancerebbero la zona Champions League.

Il Chelsea infatti si trova in quarta posizione in classifica a 29 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Bournemouth per 0-1. Periodo molto negativo per gli Spurs, considerando soprattutto le quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato. Serve dunque uno scossone per tenere alla larga gli odiati cugini dalla top 4 della graduatoria.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Chelsea ha fatto registrare 4 vittorie, stesso numero per il Tottenham, mentre sono due i pareggi.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il quarto miglior attacco (32 reti) e la quarta miglior differenza reti (+8), mentre gli ospiti hanno il quinto miglior attacco (31 reti) e la quinta miglior differenza reti (+6).

L’arbitro sarà il signor Anthony Taylor, che sarà coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Addetti al VAR saranno Paul Tierney e l’assistente Eddie Smart

Le probabili formazioni di Tottenham-Chelsea

TOTTENHAM (4-3-3): P. Gazzaniga, J. Vertonghen, T. Alderweireld, D. Sanchez, Serge Aurier, Eric Dier, Dele Alli, M. Sissoko, S. Heung-Min, Lucas Moura, Harry Kane

Allenatore: José Mourinho

CHELSEA (4-2-3-1): K. Arrizabalaga, E. Palmieri, A. Rudiger, C. Azpilicueta, Kurt Zouma, Jorginho, N’Golo Kante, C. Pulisic, Mason Mount, Willian, T. Abraham

Allenatore: Frank Lampard

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.41, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 2.85. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.67.

Derby molto sentito e sempre spettacolare, una buona giocata potrebbe essere il Goal.

