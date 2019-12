Condividi su

Brighton-Sheffield United: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 16:00 di sabato 21 dicembre, al The American Express Community Stadium di Brighton scenderanno in campo Brighton e Sheffield United. Il match sarà valido per la 18esima giornata di Premier League.

Il Brighton adesso occupa la tredicesima piazza in classifica con 20 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Crystal Palace per 1-1. Non male il rendimento momentaneo dei Seagulls, imbattuti da tre match e in linea con l’obiettivo dichiarato stagionale: la salvezza. Nonostante la classifica degli avversari, questa sembra essere una buona occasione per andare a punti.

Lo Sheffield United si ritrova settimo in classifica con 25 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Aston Villa per 2-0. Continua dunque la grande stagione delle Blades: da neopromossi i biancorossi stanno disputando un’ottima stagione ma il raggiungimento della permanenza resta il fine di questa loro prima annata in Premier del decennio.

Gli ospiti arrivano a Brighton con la terza miglior difesa (16 reti) del campionato.

Il direttore di gara sarà il signor Robert Jones, che sarà assistito dai guardalinee Stuart Burt e Simon Bennett. Addetti al VAR saranno Michael Oliver e l’assistente Neil Davies

Le probabili formazioni di Brighton-Sheffield United

BRIGHTON (4-3-3): Mathew Ryan, David Button, Adam Webster, Lewis Dunk, Dan Burn, Pascal Gross, Aaron Mooy, S. Alzate, L. Trossard, A. Connolly, Neal Maupay

Allenatore: Graham Potter

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): D. Henderson, G. Baldock, Chris Basham, J. O’Connell, John Egan, Enda Stevens, John Fleck, J. Lundstram, D. Mcgoldrick, O. Mcburnie, Lys Mousset

Allenatore: Chris Wilder

Le quote di Brighton & Hove Albion-Sheffield United

I bookmakers propongono la vittoria dei padroni di casa con una quota di 2.24, mentre il successo degli ospiti è quotato a 3.48. Per quanto riguarda il pareggio la quota è di 3.23.

In vista di questo scontro, una buona giocata sembrerebbe essere il Goal.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]