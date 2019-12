Condividi su

Barcellona-Alaves: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 21 dicembre alle ore 16:00 presso il Camp Nou di Barcellona si disputerà Barcellona-Alaves. La partita sarà valevole per la 18esima giornata di Liga spagnola.

Barcellona-Alaves: come arrivano i blaugrana

Il Barcellona, che al momento si trova prima in classifica a 36 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Real Madrid per 0-0. I blaugrana non sono così riusciti a staccare in classifica gli eterni rivali madrileni e dunque ogni passo falso può costare molto caro. Non è un periodo di piena forma per i catalani, a cui la pausa natalizia serve per riprendersi e ripartire in piene energie. Anche perché ad inizio gennaio arriva il momento di giocare la Supercoppa di Spagna e l’imperativo sarà, come sempre, vincere.

Barcellona-Alaves: come arriva El Glorioso

L’Alaves adesso occupa la posizione quattordicesima in classifica a 19 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro il Leganés per 1-1. Due punti persi quelli de El Glorioso contro il fanalino di coda: il pareggio pesa parecchio anche alla luce dell’ultimo periodo non fortunato. I baschi sono in piena corsa per la salvezza, ma sembra comunque molto difficile che possano portare via anche un solo punto dal Camp Nou.

Statistiche e arbitro dell’incontro

La storia recente di Barcellona-Alaves è nettamente favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite, i padroni di casa hano fatto registrare 7 vittorie contro gli ospiti, a fronte di 2 pareggi e una sola sconfitta. Il Barcellona, inoltre, arriva all’appuntamento con il miglior attacco (43 reti) e la miglior differenza reti (23 reti).

Ad arbitrare questo match ci penserà il signor Melero Lopez, assistito da Torre Cimiano e Martinez serrato. Al VAR presente Iglesias Villanueva assieme ad Alonso Fernandez.

Le probabili formazioni del match

Ecco i probabili schieramenti di Barcellona-Alaves:

BARCELONA (4-3-3): M. Ter Stegen, S. Roberto, G. Pique, C. Lenglet, J. Alba, I. Rakitic, S. Busquets, F. De Jong, L. Messi, L. Suarez, A. Griezmann

Allenatore: Ernesto Valverde

ALAVES (4-3-3): F. Pacheco, M. Aguirregabiria, R. Ely, X. Navarro, R. Duarte, Aleix Vidal, Manu Garcia, Oliver Burke, Luis Rioja, Lucas Perez, Joselu

Allenatore: Asier Garitano

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers, in vista di Barcellona-Alaves danno nettamente favoriti i padroni di casa, la cui quota è di 1.15. Il pareggio sta a 8.50, mentre la vittoria ospite la troviamo a 19.00. Questa dovrebbe rivelarsi anche la realtà dei fatti e una buona giocata potrebbe essere l’1+Over 2.5.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]