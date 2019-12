Condividi su

Villarreal-Getafe: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Estadio de la Cerámica di Vila-real, alle ore 18:30 di sabato 21 dicembre, va in scena Villarreal-Getafe. La partita sarà valida per la 18esima giornata di Liga.

Il Villarreal adesso occupa la posizione numero 13 in classifica a 22 punti e proviene dalla vittoria in trasferta contro il Siviglia per 1-2. Un successo che ha ridato morale al Submarino Amarillo, dal quale ci si aspetta sicuramente di più. Infatti la classifica non rende giustizia ad una squadra che sembra essersi un pochino persa; basti pensare alla retrocessione scampata per poco l’anno scorso, troppo poco per una piazza abituata ai palcoscenici europei.

Il Getafe è al quarto posto in piena zona Champions League a 30 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Real Valladolid per 2-0. Gli azulones non sembrano essere più una sorpresa: dopo la super stagione passata, anche quest’anno i madrileni si stanno contraddistinguendo nei piani alti della graduatoria. Pur non essendo belli da veder giocare sono estremamente cinici e compatti, qualità che fortunatamente sono ancora un segno di prestigio.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite, i padroni di casa hanno fatto registrare 4 vittorie, così come gli ospiti, mentre i pareggi sono 2.

Il Villarreal arriva all’appuntamento con il terzo miglior attacco (30 reti), mentre il Getafe vanta la quarta miglior difesa (16 reti) e la terza miglior differenza reti (+10).

L’arbitro sarà il signor Jaime Latre, coadiuvato dagli assistenti Aleman Perez e Bueno Mateo. Al VAR presente Cuadra Fernandez con De Francisco Grijalba.

Le probabili formazioni di Villarreal-Getafe

VILLARREAL (4-4-1-1): S. Asenjo, A. Fernandez Moreno, Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, X. Quintilla, S. Chukwueze, V. Iborra, M. Trigueros, Moi Gomez, G. Moreno

Allenatore: Javier Calleja

GETAFE (4-4-2): David Soria, M. Cucurella, D. Dakonam, L. Cabrera, M. Olivera, D. Suarez, N. Maksimovic, F. Portillo, M. Arambarri, Jorge Molina, Mata

Allenatore: Pepe Bordalás

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.2, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 3.59. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.21.

Una buona scelta per la giocata potrebbe essere il Goal.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]