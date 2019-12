Condividi su

Valladolid-Valencia: probabili formazioni, pronostico e quote

Valladolid-Valencia è uno dei match validi per la 18esima giornata di Liga. Calcio d’inizio previsto alle ore 21:00 di sabato 21 dicembre presso l’Estadio Municipal José Zorrilla di Valladolid.

Il Valladolid attualmente occupa la quindicesima posizione in classifica a 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Getafe per 2-0. Non un buon momento di forma per i pucelanos, che non trovano più la vittoria e nelle ultime cinque uscite di campionato hanno collezionato solamente due pareggi, a fronte di tre sconfitte.

Il Valencia staziona in ottava posizione in classifica con 27 punti, ed è reduce dal pareggio in casa contro il Real Madrid per 1-1. Buon periodo per i murcielagos, a caccia della zona Champions e che di conseguenza non possono permettersi assolutamente passi falsi, considerata anche la folta concorrenza presente nelle zone alte di graduatoria. Per loro, nelle ultime cinque partite di Liga sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite il Valencia ha infatti fatto registrare 5 vittorie, 1 sconfitta e 4 pareggi.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il terzo peggior attacco (14 reti), mentre il Valencia ha il quinto miglior reparto avanzato (27 reti).

Il fischietto del match è il signor Pizarro Gomez, assistito da Gomez Lameiro e Alcoba Rodriguez. Al Var c’è Munuera Montero con Baena Espejo.

Le probabili formazioni di Valladolid-Valencia

VALLADOLID (4-4-2): Jordi Masip, F. Barba, Kiko Olivas, Joaquin, M. Salisu, Pedro Porro, Waldo Rubio, Michel, Oscar Plano, Sergi, S. Ramirez

Allenatore: Sergio

VALENCIA (4-4-2): J. Domenech, Jose Gaya, Jaume Costa, E. Mangala, E. Garay, Daniel Wass, F. Coquelin, Dani Parejo, Carlos Soler, F. Torres, Rodrigo

Allenatore: Albert Celades

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers quotano il successo dei padroni di casa a 3.50, quello ospite a 2.15 e il pareggio a 3.35.

Visti i momenti delle due compagini, il 2 potrebbe essere la giocata vincente.

