Leganés-Espanyol: probabili formazioni, pronostico e quote

Leganés-Espanyol è il lunch match della 18esima giornata di Liga. Fischio d’inizio previsto domenica 22 dicembre alle ore 12:00 presso l’Estadio Municipal de Butarque di Leganés.

Il Leganés si trova in penultima posizione in classifica con 10 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Alavés per 1-1. Stagione molto difficile per i Pepineros, che da inizio anno soffrono costantemente. La classifica piange ma, nell’ultimo periodo, i madrileni hanno rialzato un minimo la testa conquistando cinque punti nelle ultime cinque uscite di campionato.

Stesso discorso per l’Espanyol, che oggi occupa l’ultima posizione in classifica con gli stessi punti degli avversari di giornata, ed è reduce dal pareggio in casa contro il Real Betis per 2-2. Dopo la splendida passata stagione che li ha visti tornare in Europa, i Pericos si sono completamente persi e sembrano non riuscire a ritrovarsi. Lo spettro della retrocessione si fa sempre più insistente, motivo per il quale serve assolutamente ribaltare l’intera situazione.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi sei scontri diretti fra le due formazioni, l’Espanyol ha fatto registrare 4 vittorie, 2 sconfitte e nessun pareggio.

Il Leganés arriva all’appuntamento con la quinta peggior difesa (28 reti), il peggior attacco (12 reti) e la quarta peggior differenza reti (-16), mentre i catalani hanno la peggior difesa (32 reti), il secondo peggior attacco (12 reti) e la quinta peggior differenza reti (-20).

L’arbitro del match è il signor Alberola Rojas, coadiuvato dagli assistenti Pinto Herrera e Hernandez Ramos. Al VAR presente De Burgos Bengoechea con Núñez Fernandez.

Le probabili formazioni di Leganés-Espanyol

LEGANÉS (3-5-2): I. Cuellar, U. Bustinza, J. Silva, K. Omeruo, K. Rodrigues, C. Awaziem, O. Rodriguez, Ruben Perez, Roque Mesa, M. Braithwaite, Y. En-Nesyri

Allenatore: Javier Aguirre

ESPANYOL (3-5-2): Diego Lopez, D. Vila, B. Espinosa, David Lopez, Calero, Victor Gomez, Marc Roca, Sergi Darder, E. Granero, J. Calleri, Lei Wu

Allenatore: Pablo Machín

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.1, mentre la vittoria degli ospiti quotata 4.02. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.12.

Considerata la delicatezza della sfida, consigliamo di giocare Goal.

