Condividi su

Betis-Atlético Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 22 dicembre alle 16:00, presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, va in scena Betis-Atlético Madrid. Il match sarà valido per la 18esima giornata di Liga.

Il Real Betis occupa la dodicesima posizione in classifica con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Espanyol de Barcellona per 2-2. Dopo un avvio di stagione da incubo – che ha visto i biancoverdi stazionare addirittura in zona retrocessione – ora gli andalusi hanno risalito la china, conquistando tre vittorie di fila prima di impattare nell’ultima uscita di campionato. Ma gli obiettivi sono altri e la distanza dalle zone europee è ancora ampia.

L’Atlético Madrid, che adesso si trova in quinta posizione in classifica con 29 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Osasuna per 2-0. Non un periodo semplice per i colchoneros, tornati al successo il weekend scorso dopo una serie di tre match consecutivi terminati senza ottenere i tre punti in Liga. La quinta posizione non è certamente l’obiettivo dei madrileni, alle prese con una fitta concorrenza per ciò che concerne le posizioni di testa della classifica.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due squadre l’Atlético Madrid ha infatti ottenuto 7 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi.

Il Betis arriva all’appuntamento con la terza peggior difesa (29 reti), mentre l’Atlético Madrid ha quella migliore (10 reti), oltre alla quarta miglior differenza reti (+8).

A dirigere l’incontro ci penserà Estrada Fernandez, con Diaz Perez Del Palomar e Porras Ayuso come assistenti. Al VAR presente Gonzalez Gonzalez, aiutato da Sanchez Rojo.

Le probabili formazioni di Betis-Atlético Madrid

BETIS (4-5-1): Joel Robles, Aissa Mandi, Marc Bartra, Zou Feddal, Emerson, Alex Moreno, Nabil Fekir, S. Canales, A. Guardado, Joaquin, B. Iglesias

Allenatore: Rubí

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Jan Oblak, K. Trippier, J. Gimenez, Felipe, Renan Lodi, Saul Niguez, T. Partey, Koke, Thomas Lemar, A. Morata, Joao Felix

Allenatore: Diego Simeone

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, il successo del Betis quota 3.80, il pareggio 3.30 e la vittoria dell’Atletico 2.00. La partita appare equilibrata, motivo per il quale la giocata più giusta potrebbe essere un Under 2.5.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]