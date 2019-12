Condividi su

Levante-Celta Vigo: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 18:30 di domenica 22 dicembre all’Estadio Ciudad de Valencia di Valencia si affronteranno Levante e Celta Vigo. Lo scontro sarà valevole per la 18sima giornata di Primera Division. È il turning point della Liga: l’ultima giornata del 2019 e penultima del girone d’andata. Il Levante mantiene un buon ritmo (23 punti in 17 partite) ed è abbastanza lontano dalle zone calde della classifica. Discorso inverso per il Celta, che anche quest’anno lotta per non retrocedere. La compagine galiziana è attualmente terz’ultima e cerca punti d’oro in ottica salvezza.

Come arrivano le due compagini all’ultima giornata di Liga del 2019

Il Levante, che adesso occupa l’undicesima posizione in classifica con 23 punti, nell’ultima partita ha vinto in trasferta contro il Granada per 1-2. Una vittoria importante per la seconda squadra della Comunitat Valenciana che permette non solo di allontanarsi dalle retrovie, ma anche di sognare con un piazzamento europeo (attualmente distante 4 punti). Il Celta de Vigo, terzultima a 14 punti, è reduce dal pareggio in casa contro il Mallorca per 2-2.

Nonostante le difficoltà del Celta, la storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due squadre, il Celta de Vigo ha fatto registrare 8 vittorie, 2 sconfitte. Nessuna “X”, quindi, negli ultimi dieci incontri ufficiali.

Le probabili formazioni di Levante-Celta Vigo

LEVANTE (4-4-2): A. Fernandez, Erick Cabaco, S. Postigo, Tono, Coke, J. Morales, Jose Campana, N. Radoja, Enis Bardhi, R. Rochina, Roger Marti Allenatore: Paco López

CELTA VIGO (4-4-2): Ruben Blanco, N. Araujo, Kevin, Lucas Olaza, Joseph Aidoo, Okay, Brais Mendez, S. Lobotka, Pione Sisto, Rafinha, Iago Aspas Allenatore: Óscar García

Le quote di Levante-Celta Vigo e il probabile approccio al match

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 2.55, mentre la vittoria degli ospiti del Celta Vigo è quotata a 2.64. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.61.

Come ricordato all’interno dell’articolo, quando si affrontano Levante e Celta Vigo è veramente complicato vedere una spartizione della posta in palio. Anche oggi, con un Levante che aspira a fare il salto di qualità e un Celta Vigo in affanno, si prospetta una partita giocata a viso aperto. Il Levante potrebbe provare a sfruttare la scarsa vena realizzativa della compagine ospite (solo 14 gol in 17 partite) per lanciarsi all’attacco e sfruttare il fattore campo, per strappare tre punti decisivi per il morale e, ovviamente, per il classifica.

