Condividi su

Mara Venier: carriera, figli e biografia. Chi è ne La Porta dei Sogni

Mara Venier, all’anagrafe Mara Povoleri, nasce a Venezia il 20 ottobre del 1950, ed è un’attrice, conduttrice, opinionista e stilista italiana. Questa sera, 20 dicembre, tornerà alla conduzione di un programma in prima serata, in onda su Rai 1: La porta dei Sogni.

La porta dei Sogni: il format

Nello show televisivo i sentimenti faranno da protagonisti: persone “comuni” si metteranno a nudo raccontando le esperienze e i drammi che hanno segnato le loro vite. La conduttrice veneta ha ammesso di essere stata invogliata proprio dal pubblico a iniziare questo nuovo programma. “Ci saranno persone comuni che mi chiederanno di realizzare un loro progetto…Diciamo che è la trasmissione perfetta per me perché amo parlare con la gente, fare loro domande…” è così che la Venier racconta la nuova trasmissione tv della quale sarà al timone, mostrandosi particolarmente entusiasta.

Mara Venier: biografia e carriera

Nata a Venezia nel ’50 si trasferisce molto presto a Mestre con la famiglia. Nel 1971, per amore, va a Roma insieme alla figlia avuta con il primo marito, Francesco Ferracini, intenzionato a intraprendere la carriera attoriale. Mara viene immediatamente notata e nel 1973 prende parte al suo primo film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Comincia così la sua carriera da attrice, lavorerà in altri film come: La badessa di Castro, Abbasso tutti, viva noi, Cattivi pensieri, di Ugo Tognazzi (1976), Zappatore, Testa o croce, regia di Nanni Loy, Caramelle da uno sconosciuto (1987). Ma è nella conduzione televisiva che la Venier mostra grande professionalità ed estrema empatia con il pubblico: dal 1993 al 1997 è al timone di Domenia In, programma che la proclama regina del piccolo schermo. Nel 1997 si trasferisce a Mediaset dove conduce programmi che non riscuotono molto successo (esordisce con Donna sotto le stelle, ma in Ciao Mara Forza papà e Una goccia sul mare non fa ascolti ottimi), decide quindi di tornare in Rai e nel 2000 conduce Fantastica italiana con Massimo Lopez e l’anno successivo torna a essere la presentatrice di Domenica In. Nel 2010 è chiamata alla conduzione di La vita in diretta insieme a Lamberto Sposini. Dopo aver fatto da opinionista ne L’isola dei famosi nel 2015 e in diverse altre edizioni e da giudice a Tu si que vales, nel 2018 torna alla conduzione dello show domenicale su Rai.

Natale da Chef: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Canale 5

La vita privata

Nel 1967 Mara Venier sposa Francesco Ferracini dopo aver scoperto di essere incinta e, a soli 17 anni, diventa mamma di Elisabetta Ferracini, oggi conduttrice. La storia d’amore tra i due dura molto poco e, dopo qualche anno, decidono di divorziare. Nel frattempo, Mara conosce l’attore Pier Paolo Capponi, con il quale ha il secondogenito: Paolo. Oggi la bella conduttrice descrive il rapporto con il figlio come un legame particolare. Anche questa volta, tuttavia, la relazione con il nuovo coniuge naufraga. Nel 1984 sposa, a Las Vegas, l’attore Jerry Calà, ma il matrimonio dura solo tre anni a causa dei ripetuti tradimenti dell’uomo. In seguito vive un’intensa storia d’amore con Renzo Arbore, con il quale, rivela dopo anni, ha perso un bambino. La storia tra i due è finita, ma continua a esserci grande affetto, rispetto e stima. Nel 2006 la Venier diventa moglie del produttore cinematografico Nicola Carraro e, ad oggi, i due sono felicemente sposati.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]