Natale da Chef: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Canale 5

Amate i cinepanettoni? Allora Natale da Chef potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2017, in onda oggi 20 dicembre 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stata diretta da Neri Parenti, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per aver firmato lungometraggi di forte richiamo come Fantozzi contro tutti, Fracchia la belva umana, Scuola di ladri, Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo e Colpi di fortuna.

Le musiche dell’esilarante commedia, distribuita da Medusa Film, sono a cura di Bruno Zambrini, la fotografia è di Gino Sgreva mentre il montaggio è stato affidato a Luca Montanari. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato 2,7 milioni di euro nelle prime tre settimana di programmazione. Ma qual è la sinossi di Natale da Chef?

Finalmente quello di Gualtiero Saporito sarà un Natale da chef! L’uomo, nonostante i continui insulti che riceve, è convinto di essere un grande cuoco ma in realtà i suoi strani piatti sono solo schifezze immangiabili. Determinato a sbarcare il lunario e sicuro del proprio talento, l’occasione giusta per raggiungere il successo arriva quando gli viene offerta la guida di una squadra che parteciperà alla gara d’appalto indetta per preparare pietanze durante il prossimo G7.

Furio Galli, questo il nome del proprietario della ditta di catering che ha ingaggiato Gualtiero, ha scelto Saporito proprio per assicurarsi di perdere la competizione. L’azienda infatti versa in condizioni economiche gravissime e l’uomo ha stretto un accordo con il suo avversario: gli farà vincere la sfida in cambio dell’azzeramento di tutti i suoi debiti. Per evitare che qualcuno possa accorgersi del disastro culinario del protagonista di Natale da Chef, il cuoco viene affiancato da un aiutante incapace di sentire i sapori, un sommelier astemio e una pasticcera fasulla.

Il cast del film

In Natale da Chef Massimo Boldi interpreta Gualtiero Saporito mentre Biagio Izzo è Tony Cacace. Dario Bandiera veste i panni di Filippo Tosti, Enzo Salvi quelli di Mario Linatucci e Paolo Conticini è Felice Becco. Fabrizio Buompastore ricopre il ruolo di Nicola, Rocío Muñoz Morales quello di Perla e Francesca Chillemi è Laura Micheletti.

Hanno partecipato al film anche Paolo De Vita, Barbara Foria nella parte di Beata, Maurizio Casagrande in quella di Furio Galli e Milena Vukotic è Lina Renghi. Inoltre Loredana De Nardis indossa le vesti di Caterina, Luis Molteni quelle di Ubaldo Cerri e Sylvia Panacione è Flavia. Rishad Noorani è Chatu e Jacopo Sarno interpreta Lorenzo. Completano il cast di Natale da Chef Massimo De Lorenzo nel ruolo del segretario di Galli e Gianfranco Vissani.

