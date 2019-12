Condividi su

Saldi invernali 2020: data, calendario per regione e quando iniziano

Giunti ormai alla fine dell’anno, è già tempo di pensare ai saldi invernali 2020: come ogni anno le date di inizio e fine si differenziano di Regione in Regione. Il calendario dei saldi invernali 2020 ci dice che l’apertura del periodo è quasi uguale in tutte le Regioni (a parte in Sicilia, in cui l’inizio dei saldi invernali è previsto per subito dopo Capodanno), mentre per la fine c’è chi terminerà a metà febbraio e chi invece potrà approfittare fino a fine marzo.

Saldi invernali 2020: il calendario per Regione

Andiamo a scoprire nella seguente tabella il calendario dei saldi invernali 2020, elencando le date di inizio e fine periodo per Regione.

Regione Data inizio saldi invernali 2020 Data fine saldi invernali 2020 Abruzzo 4 gennaio 4 marzo Basilicata 5 gennaio 1 marzo Calabria 4 gennaio 3 marzo Campania 4 gennaio 3 marzo Emilia Romagna 5 gennaio 5 marzo Friuli Venezia Giulia 4 gennaio 31 marzo Lazio 4 gennaio 15 febbraio Liguria 4 gennaio 17 febbraio Lombardia 5 gennaio 5 marzo Marche 4 gennaio 1 marzo Molise 5 gennaio 5 marzo Piemonte 4 gennaio 29 febbraio Puglia 5 gennaio 28 febbraio Sardegna 4 gennaio 4 marzo Sicilia 2 gennaio 15 marzo Toscana 4 gennaio 4 marzo Umbria 5 gennaio 5 marzo Valle d’Aosta 5 gennaio 31 marzo Veneto 4 gennaio 28 febbraio Trentino Alto Adige 4 gennaio 15 febbraio (per alcuni comuni 14 marzo)

Saldi invernali 2020: attenzione alle truffe e cos’altro sapere

A volte dietro i saldi possono celarsi delle vere e proprie truffe: prezzi scontati, che in realtà sono i prezzi di listino, prezzi originali sbarrati che sono messi apposta nel periodo ma inventati di sana pianta, e tanto altro ancora. La cosa migliore da fare per non farsi truffare sul prezzo? Farsi un giro nei negozi in cui andremo in periodo di saldi e dare un’occhiata ai prezzi di oggi, per poi fare un confronto con quelli applicati nella stagione dei saldi. Solo in questo modo sarà possibile valutare se lo sconto è veramente uno sconto effettivo o una classica fregatura.

Controllare la merce che si acquista è un altro buon consiglio: non esitate a passare un capo d’abbigliamento ai raggi X per vedere se ci sono difetti più o meno gravi.

Altra cosa importante da ricordare: nei primi giorni di saldi, gli sconti non saranno eccessivi nella maggior parte dei casi. Ma c’è comunque da tenere a mente una cosa: prima si va, più si avrà la possibilità di trovare ciò che si cerca (soprattutto la taglia e il modello su cui abbiamo messo l’occhio), anche se lo sconto potrebbe non essere eccezionale (generalmente si parte dal 20-30%). Più passa il tempo e si avvicina al termine del periodo dei saldi, più gli sconti saranno alti, ma maggiori saranno anche le difficoltà di trovare quello che cerchiamo, trasformando il momento shopping in un prendi quel che resta. E magari alla fine questa strategia potrà anche pagare.

